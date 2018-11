Den Ausschlag fürs Selbermachen hat bei Sabrina Waiblinger aus Bad Waldsee eine geschenkte Nähmaschine gegeben. Die wollte sie nutzen. Weshalb der Dekovorschlag in einer Zeitschrift gerade recht kam. Etuis, Mappen, aber auch Engel oder Elche aus Stoff fertigt sie in dem für ihre Arbeiten unverwechselbaren Stil. Helle, warme Töne treffen auf kleine Muster, werden unter der Nadel der Bad Waldseerin zu richtigen Hinguckern.

Sabrina Waiblinger | Bild: Jörg Büsche

Nicole Hof aus Wasserburg und Susanne Kees aus Kressbronn haben eine gemeinsame Freundin besucht. Die gehörte beim Hobbymarkt der Musikfreunde zu den Ausstellern. Vom Angebot, von der Vielfalt, vor allem aber von der Atmosphäre in der Stadthalle sind Nicole Hof und Susanne Kees überaus angetan. Beide haben sich Türschmuck gekauft – und wollen unbedingt wiederkommen.

Nicole Hof aus Wasserburg und Susanne Kees aus Kressbronn | Bild: Jörg Büsche

Jutta Blank aus Markdorf kann nicht nur gut singen – was sie regelmäßig bei den Auftritten des Gospelchors beweist, sie hat auch ein Händchen fürs Textildesign. Auf die frisch gereinigten Kleidungsstücke bringt sie pastose Farbe auf, die sich nach dem Trocknen fest mit den Fasern verbindet. Sodass die ausdrucksstarken Motive der Modekünstlerin auch nach mehrfachem Waschen nicht verblassen.

Jutta Blank aus Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Amandine Machado aus dem Deggenhausertal hat die jahrhundertealte Scherenschnitt-Technik mit der farbkräftigen Buntheit von Transparentbildern kombiniert. Ihre Motive entwirft sie selber, greift dabei allenfalls auf Anregungen zurück. Zu ihrem Hobby gekommen ist sie durchs Elternhaus: die zeichenbegabte Mutter und den handwerklich überaus geschickten Vater, deren Talent sie geerbt hat.

Amandine Machado aus dem Deggenhausertal | Bild: Jörg Büsche

Kerstin Wiedenmann aus Ailingen malt auf Porzellanglasur. Die technischen Finessen hat ihr eine Porzellanmalerin in Kippenhausen beigebracht. Und seither verziert die Ailingerin Teller, Karaffen, Vasen, Tassen, kurz alles, was aus dem weiß-zerbrechlichen Material ist. Für sie ist Porzellanmalerei eine ausgesprochen kontemplative Beschäftigung – sehr geeignet, um dabei zur Ruhe zu kommen.

Kerstin Wiedenmann aus Ailingen | Bild: Jörg Büsche

Marion Pröbstl aus Meersburg und Hildegard Osterried aus dem Deggenhausertal teilen sich beim Hobbymarkt in der Markdorfer Stadthalle einen Stand. Die eine bietet Schlüsselanhänger und Schmuck aus überaus harten Schwarznüssen an, die andere Grußkarten in 3-D-Technik. Wobei Hildegard Osterried dafür bis zu vier Papierlagen aufeinanderschichtet.

Marion Pröbstl aus Meersburg und Hildegard Osterried aus dem Deggenhausertal | Bild: Jörg Büsche

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein