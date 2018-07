Markdorf – Der jüngste Mitspieler ist zehn Jahre alt, der älteste 83. Bei Händels "Feuerwerksmusik" sitzen sie nebeneinander in der zweiten Geige. "Ich finde es ganz toll, dass Jugendliche und ältere Erwachsene gemeinsam Musik machen. Das ist eine große Motivation für die Kinder und für uns ist es erfrischend", sagt Heinz Dittmar, der sich selbst als "Alterspräsident" bezeichnet. Auch den Jugendlichen gefällt die Kooperation. "Am Anfang war es etwas komisch, aber jetzt finde ich es gut. Die spielen sehr gut und sind alle nett", sagt die zwölfjährige Felicia Löffler, die vor ihm am ersten Pult spielt. "In einem großen Orchester zu spielen macht viel mehr Spaß, wir haben mehr Möglichkeiten. Und wir können von den älteren echt etwas lernen", stimmt Antonia Berger zu, die mit 13 schon in der ersten Geige mitmacht. "Es ist so belebend mit den Jungen, das tut uns gut", sagt Monika Göbel vom Pult hinter ihr.

Johannes Eckmann probt mit Jugendlichen und älteren Musikern für das Gemeinschaftskonzert. | Bild: Corinna Raupach

Initiative der Musikschule

Das Orchester der Musikfreunde Markdorf und das junge Kammerorchester der Musikschule proben für ihr gemeinsames Konzert am kommenden Sonntag. "Die Initiative ging von der Musikschule aus und wir sind gern darauf eingegangen", sagt Eva Grafmüller, Vorsitzende der Musikfreunde. Sie sitzt jetzt neben der 16-jährigen Pauline Otto. "Das klappt hervorragend. Wir haben keine Berührungsängste, wir haben auch den gleichen Flötenlehrer", sagt sie. "Wir verstehen uns gut", bestätigt Pauline. "In dem Orchester spielen Leute mit unglaublich viel Erfahrung, das ist schon toll."

"Wir wollen zeigen, dass man Gegensätze zur Gemeinschaft führen kann und dass daraus Spannung und auch Leistung entstehen kann", sagt Hans-Jörg Walter, Dirigent der Musikfreunde. Die Gegensätze setzen sich im Programm fort: auf die spätbarocke Händel-Ouvertüre folgt Gabriel Faurés "Pavane", in der die Flöte andere Holzbläser durch betörende Melodiebögen lockt. Dem tiefen Blech huldigt dagegen ein Posaunenkonzert, dass der sächsische Hofmusiker Ernst Sachse für sein eigenes Instrument schrieb. "Der Klang der Posaune kommt zum Vorschein und widerlegt die These, dass Posaunen immer laut sind", sagt Walter. Die nur für Streicher geschriebene Suite "Aus Holbergs Zeit" von Edvard Grieg bietet den nächsten Kontrast, gefolgt von seinem feierlichen "Huldigungsmarsch" für großes Orchester. Den Abschluss bildet Georges Bizets Hommage an Südfrankreich und seine Bewohnerinnen: In der temperamentvollen Suite "L'Arlésienne" greift Pauline Otto sogar zur Piccoloflöte.

Flötentöne von jung und alt: Pauline Otto und Eva Grafmüller sind bei den französischen Komponisten besonders gefordert. | Bild: Corinna Raupach

Anforderungen sind bei jedem Stück anders

"Auch die Anforderungen sind bei jedem Stück anders", ergänzt Johannes Eckmann, Dirigent des Jungen Kammerorchesters: "Bei Händel kommt es auf die Akzentuierung an, bei Fauré auf Intonation und Phrasierung und bei Grieg müssen die Streicher sich mehrfach teilen." Wie nah die Dirigenten sich in ihrer musikalischen Interpretation sind, zeigt sich am Probenwochenende. Bisher haben die Ensembles meist für sich geprobt, jetzt kommen erstmals alle zusammen. Mal leitet der eine, mal der andere Dirigent. Das Konzert wird auch im weiteren Sinne zur Stabwechsel: Nach 44 Jahren wird Hans-Jörg Walter die musikalische Leitung der Musikfreunde niederlegen – in die Hände von Johannes Eckmann. "Musikalisch sprechen wir eine Sprache", sagt Walter.

"Wirklich schmachten, aber im Tempo schmachten!"

Das gilt auch für die Regel, die Eckmann den Musikern mitgibt: "Es hilft, wenn alle nach Schlag spielen, wenn sie dran sind." Umso mehr sollen die Spieler ihre Ohren öffnen. Als etwa nach den knackigen Skalen des Grieg'schen Präludiums die ersten Geigen ihre elegische Melodie singen, bricht er ab: "Zweite Geigen und Bratschen: Ihr habt den Rhythmus, das müssen alle hören. Und meine Bitte an die Ersten Geigen: Wirklich schmachten, aber im Tempo schmachten!" Musiker jeden Alters tauschen Blicke und ein Lächeln, dann nehmen sie die Instrumente hoch.

Beim Probenwochenende treffen sich die beiden unterschiedlichen Ensembles. | Bild: Corinna Raupach

Das Konzert Das Gemeinschaftskonzert des Orchesters der Musikfreunde Markdorf und des Jungen Kammerorchesters der Musikschule Markdorf findet am Sonntag, 8. Juli, um 18 Uhr in der Stadthalle statt. Gespielt werden Werke von Georg Friedrich Händel, Gabriel Fauré, Ernst Sachse, Edvard Grieg und Georges Bizet. Solist: Diego Sanz Lopez. Die Leitung obliegt Hans-Jörg Walter, Musikfreunde, sowie Johannes Eckmann, Kammerorchester. (cor)

