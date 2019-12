Wer sich nach den Festtagen nach kultureller Abwechslung sehnt, bekommt dazu rund um Markdorf reichlich Gelegenheit. Geboten werden sowohl harte Rockmusik als auch sehnsuchtsschwangere Polkas. Aber auch unterhaltsames Theater gehört um die Jahreswende zum Programm.

Ruhrpootrocker Milla (links) als Backgroundsänger, Little Wing Kopf Thomas Wagner am Schlagzeug und Sänger Arthur „Easy“ Isleb auf der Bühne des Stadels. Bild: Jan Manuel Heß

Little Wings and Friends

Ein Rockspektakel gibt es wieder am 26. Dezember mit „Little Wings and Friends“. Im Theaterstadel treten in diesem Jahr unter anderem auf: Stephanie Ocean Ghizzoni, die charismatische Sängerin aus Verona. Sänger und Harfinist Giorgio Pinna aus Bologna. Phil Gates aus Chicago. Er wird „Little Wings and Friends“ mit seiner Musik zwischen R&B, Blues, Funk, Soul und Jazz bereichern. Gitarrist und Ruhrpottrocker Milla, kommt für diesen Abend wieder einmal extra aus Wuppertal auf den Gehrenberg gereist. Das Ensemble PoppDeluxe um die charmante Sängerin Michaela Popp sind ebenfalls keine Unbekannten am Gehrenberg. Sie spannen den musikalischen Bogen von Pop bis Blues, Soul bis Rock, Latin bis Jazz, immer perfekt abgestimmt auf Michi Popps Powerstimme. Drummer und Organisator Tom Wagener aus Markdorf sorgt bei allen Künstlern für den richtigen Groove.

Ungezwungen verweben Hiss irische und arabische Melodien und würzen sie mit Polka, Country, Latin, Walzer und Blues. Bild: Jan Manuel Heß | Bild: Heß, Jan Manuel (Extern)

Theater

Die Theatergruppe Homberg-Limpach spielt am 28. und 29. Dezember sowie 3., 4. und 5. Januar 2020 im Gasthaus Mohren in Limpach drei Einakter: „Naze, der Baze“ von Franz Schaurer,

„…adele, Adele oder Gewissensbisse am Hochzeitstag“ von Nikolaus Maucher sowie

„Spanien olé von Bernd Gombold“. Beginn jeweils 19 Uhr (Kinder und Seniorenvorstellung am 28. Dezember bereits um 14 Uhr).

Südsee, Sehnsucht & Skorbut

Wer noch nach dem passenden Soundtrack für sein Fernweh sucht, sollte sich die Polkaband Hiss aus Stuttgart, am Samstag, 28. Dezember, im Theaterstadel nicht entgehen lassen. Zu hören gibt es zeitgemäße Seemannslieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska, Tiefsee-Tango aus ihrem aktuellen Album „Südsee, Sehnsucht & Skorbut“. Zum selbst gewählten Bandimage von Outlaws und Vagabunden gesellen sich die rabenschwarzen, ironisch-zynischen Texte der Songs. Die Band baut spielerisch und ungezwungen irische und arabische Melodien ein, würzt die Polka mit Country, Latin, Walzer und Blues. Saalöffnung ist 19 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr.

Kellerbar

In der Kellerbar des Kulturkessels in Bermatingen gibt es am Sonntag, 29. Dezember, ab 20.30 Uhr satten Crossover-Punk-Rock-Pop mit Ned by Herold. In klassischer Band-Besetzung mit Bass, Gitarre und Schlagzeug werden Lieder von Linkin Park, Placebo, Green Day, Mick Jagger und den Beatsteaks aber auch von Katy Perry, Lost Frequencies und Klassiker von Metallica geboten, ergänzt durch Eigenkompositionen.

Ein Hof voller Narren

Großer Beliebtheit erfreut sich seit Jahren das Neujahrstheater der Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors in Leimbach. „Ein Hof voller Narren“ heißt das Stück von Winnie Abel. Zur Handlung: Der homosexuelle Jungbauer Jonathan Dippelmann (Sacha Bochenek) steckt in der Patsche. Wenn er nicht schnell eine Frau vor den Altar bekommt, geht der elterlicher Hof an seine zynische Schwester Esther (Jeanette Schmidmeister). Doch Jonathans schräger Partner Detlef (Andreas Lang) ist nicht das, was die strenge Mutter Ruth (Monika Schneider) sich als Schwiegertochter vorstellt. Deshalb geht Jonathan eine Scheinehe mit der polnischen Pflegekraft Irena (Angela Jüngel) seines schwerhörigen Opas Erwin (Andreas Krug) ein. Doch immer mehr unvorhergesehene Zwischenfälle bringen ihn in Schwierigkeiten. Sein Partner Detlef muss sich in Frauenkleider werfen und die polnische Schwiegermutter mimen, die frisch Vermählte wird mit dem Knecht (Martin Lunnebach) im Heu erwischt und dann steht auch noch plötzlich die echte Mutter Natalia (Alexia König) aus Polen in der Tür. Dazu kommt noch Otto (Morris Jandt), der etwas schwerfällige Beamte des Ausländeramts, der klären soll, ob zwischen Jonathan und Natalia eine Scheinehe vorliegt. Premiere: Freitag, 3. Januar. Weitere Vorstellungen am 4. und 5. Januar, jeweils 19 Uhr. Karten an der Abendkasse.