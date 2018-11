Boris DellAgnolo mag es herzhaft. Insbesondere an Tagen wie diesen, wenn der Herbst die erste Ahnung von Morgenfrost und Nebelvormittagen mit sich bringt. Dann greift Boris DellAgnolo zur Packung mit den Speck-Knödeln drin. "Natürlich haben wir auch Knödel für Vegetarier", erklärt der junge Mann am Stand mit den Südtiroler Spezialitäten auf dem Markdorfer Bauernmarkt – direkt neben dem Hexenturm.

Sechs bis acht Minuten kochen

Sechs bis acht Minuten lang sollen die Speckknödel kochen. Das rät DellAgnolo allen Kunden, die nach der Zubereitung fragen. "Es geht natürlich auch anders." Er macht's so wie die Leute daheim – in Südtirol. Die schneiden die Knödel in Scheiben, legen sie dann in die Pfanne und braten sie mit Butter an. Fertig kommen sie in die Suppe. Oder sie werden so gegessen – zum Beispiel mit einem Salat. Dazu gibt es dann ein Bier oder einen leichten Roten, am besten ebenfalls aus Südtiroler Lagen.

Typisch für die Region

In Südtirol sind die Knödel überaus typisch. Und viele Küchen kennen ihre je eigene Variation. Wobei sowohl die Größe als auch die Zutaten voneinander abweichen. Kein Wunder, haben die runden vor allem aus Weizenbrot geformten Bällchen doch eine lange Tradition. In Eppan, einer 14000-Seelen-Gemeinde im äußersten Süden Südtirols gibt es eine Kapelle mit einem Fresko aus dem 12. Jahrhundert, das Maria als Knödel kochende und kostende Wöchnerin zeigt.

Legenden um die Knödel

Der Legende nach rettete sich eine Gastwirtin vor der Gewalt hungriger Landsknechte, indem sie ihnen Knödel auftrug. Auf die Schnelle zubereitet aus Küchenresten, vor allem Wurst, Speck und Brot. Die durchreisenden Kriegsgurgeln waren zufrieden – und taten der einfallsreichen Gastwirtin kein Leid an.

In vielen Variationen

Im Vergleich zu jenen üblen Kriegszeiten haben sich die Knödelrezepte durchaus verfeinert. Herzhaft und deftig blieb gleichwohl die grundsätzliche Note. Gleich ob Pfifferlinge darüber kommen oder Käse – Parmesan oder Bergkäse –, die Knödel sättigen zu Mittag, gleichermaßen am Abend. Aber das müsse Boris DellAgnolo seinen zahlreichen Stammkunden auf dem Markdorfer Wochenmarkt ja nicht erzählen.

Die Serie Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.

