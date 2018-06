Markdorf – Bedrohlich wirkte die Kulisse, die sich den Markdorfer Bürgern am Abend des 2. April 1525 vor dem Untertor bot. Denn dort hatte Eitelhans Ziegelmüller mit seinem Bauernhaufen sein Lager aufgeschlagen und belagerte die Stadt. Er forderte nichts weniger als das, dass die Bürger von Markdorf ihm, Eitelhans Ziegelmüller, huldigten – oder er banne sie. Diese Forderung hatte es in sich, bedeutete sie doch, dass man Ziegelmüller als neuen Lehnsherren anerkennen würde.

Lehnsherr zeigt sich trotz Meineid gnädig

Jedoch hatte man erst kürzlich dem rechtmäßigen Besitzer Markdorfs, Bischof Hugo von Hohenlandenberg, gehuldigt, was die Bürger in eine schwere Zwickmühle brachte. In der damaligen Zeit galt ein gegebener Eid als bindend, und wer zum Eidbrecher wurde, also einen Meineid leistete, galt fortan als ehrlos. Zudem hätte ein ausgesprochener Bann die Stadt wirtschaftlich schwer getroffen. Da hätte der Bauernhaufen den Zugang zur Stadt abgeriegelt, sodass kein Markt hätte stattfinden können, auf den man aber angewiesen war. Also entschied man sich am 3. April, die Tore zu öffnen und Ziegelmüller zu huldigen. Folgen hatte es für die Bürger keine, denn Hugo von Hohenlandenberg zeigte sich gnädig und verzieh den Meineid.

Diese berühmte Anekdote aus der Markdorfer Stadtgeschichte ist gleichzeitig ein Beleg für einen frühen Kriminalfall, denn es ging um räuberische Erpressung und Meineid, beides Verbrechen, die noch heute unter Strafe stehen.

Rufmord an Konrad von Homburg

Auf der Suche nach weiteren kriminellen Kapiteln in der Stadtgeschichte von Markdorf wurde Hermann Zitzlsperger fündig und erzählt bei einem speziellen Stadtrundgang darüber. Zum Beispiel die Geschichte vom Rufmord an Konrad von Homburg. Nachdem die Herren von Markdorf im Mannesstamm ausgestorben waren, ging die Stadt 1354 an den Konstanzer Bischof Johannes von Windlock. Jedoch sah dieser sich durch seine Heirat mit Ursula von Markdorf als rechtmäßiger Erbe des Lehens. Kurzum zog er mit einigen Bewaffneten nach Gottlieben und "überzeugte" den Bischof von seinem Rechtsanspruch.

Einige Zeit später jedoch wurde der Bischof von Unbekannten ermordet. Seit damals hält sich hartnäckig der Verdacht, Konrad stecke dahinter, was aber historisch nie bewiesen werden konnte. In einem späteren Spottgedicht verrät der Dichter seinen Lesern, dass Konrad den Bischof "beim Mahle in der bischöflichen Pfalz erstochen" habe.

An Markttagen lohnende Beute in Markdorf

Finsteres hatten die Gesellen im Sinne, die im April 1819 in der Schenke des Wirts und Bäckers Pfefferkorn in Roggenbeuren saßen und Pläne schmiedeten. Denn an Markttagen gab es besonders viel lohnende Beute für sie in Markdorf. Wenig Mitleid sollen sie mit ihren Opfern gehabt haben, wenn sie ihnen mit ihren schweren Gehstöcken eins über den Kopf zogen, denn diese Stöcke waren mit Eisenstangen verstärkt.

Rotwelsch verwirrt die "Polizeier"

In ihrer Geheimsprache, dem Rotwelsch, und mit Geheimzeichen, den Zinken, verständigten sie sich untereinander. Die Ordnungshüter, die "Polizeier", hatten dabei das Nachsehen. Es dauerte lange, bis man hinter diese Sprache kam. Wenn beispielsweise ein Gauner zum anderen sagte: "Der Sore scheft in 'rer Ruoche-Kitt", dann hieß das so viel wie: "Die Ware ist in einem Bauernhaus." Und die sogenannten "Gauner-Zinken" sind bis heute noch in Gebrauch und an Mauern und Türen zu finden. So bedeutete etwa ein Kreis mit zwei Strichen in der Mitte "Inhaber des Hauses ruft die Polizei", was also hieß, um dieses Haus tunlichst einen Bogen zu machen.

"Übersitzer" verbringen eine Nacht im Hexenturm Straftaten: Noch bis ins 19. Jahrhundert galt in Markdorf das Gesetz, dass um 19 Uhr alle Bürger in ihre Häuser zu gehen haben und alle Nicht-Bürger die Stadt verlassen müssen. Es gab damals noch keine Straßenbeleuchtung und in den Gassen der Stadt boten sich viele Möglichkeiten für "lichtscheues Volk", sich zu verstecken. Wenn der "Polizeier" sichergestellt hatte, dass niemand sich versteckt hatte, durften die Bürger ab 19.30 Uhr wieder auf die Straße, um beispielsweise ins Wirtshaus zu gehen. Wer jedoch die Sperrstunde um 22 Uhr verpasste, galt als "Übersitzer" und musste eine Nacht im Hexenturm verbringen oder sich mit einem Gulden auslösen. Wer zum sechsten Mal erwischt wurde, wurde im Arbeitshaus Wespach untergebracht.

Noch bis ins 19. Jahrhundert galt in Markdorf das Gesetz, dass um 19 Uhr alle Bürger in ihre Häuser zu gehen haben und alle Nicht-Bürger die Stadt verlassen müssen. Es gab damals noch keine Straßenbeleuchtung und in den Gassen der Stadt boten sich viele Möglichkeiten für "lichtscheues Volk", sich zu verstecken. Wenn der "Polizeier" sichergestellt hatte, dass niemand sich versteckt hatte, durften die Bürger ab 19.30 Uhr wieder auf die Straße, um beispielsweise ins Wirtshaus zu gehen. Wer jedoch die Sperrstunde um 22 Uhr verpasste, galt als "Übersitzer" und musste eine Nacht im Hexenturm verbringen oder sich mit einem Gulden auslösen. Wer zum sechsten Mal erwischt wurde, wurde im Arbeitshaus Wespach untergebracht. Bluttaten: Am 29. Januar 1482 soll Graf Eberhard von Heiligenberg auf einer Reise vor den Toren Markdorfs vorbeigekommen sein und ein ihm gefälliges Weib erblickt haben. Als er jedoch versuchte, sich ihr zu nähern, war das Weib so gar nicht einverstanden damit. Sie wehrte sich mit ihrer Mistgabel und traf ihn tödlich. 1833 fand man bei Allerheiligen oben auf dem Gehrenberg den Förster Strass verscharrt im Wald. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Man vermutet aber, dass er Wilderer ertappte und von ihnen ermordet wurde.

Am 29. Januar 1482 soll Graf Eberhard von Heiligenberg auf einer Reise vor den Toren Markdorfs vorbeigekommen sein und ein ihm gefälliges Weib erblickt haben. Als er jedoch versuchte, sich ihr zu nähern, war das Weib so gar nicht einverstanden damit. Sie wehrte sich mit ihrer Mistgabel und traf ihn tödlich. 1833 fand man bei Allerheiligen oben auf dem Gehrenberg den Förster Strass verscharrt im Wald. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Man vermutet aber, dass er Wilderer ertappte und von ihnen ermordet wurde. Straffreiheit: Ob es vorsätzlich aus Liebeskummer oder aus Nachlässigkeit geschehen war: Färbermeister Baptist Preissing wurde nie für den von ihm verursachten Stadtbrand von Markdorf am 10. Juli 1842 angeklagt. Später wanderte er in die Vereinigten Staaten aus.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein