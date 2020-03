von Andreas Lang

Sechs Mitglieder sind bei der Hauptversammlung des Musikvereins Riedheim geehrt worden: Zusammen sind sie der Blasmusik seit 180 Jahre treu. Eine besondere Ehrung erfuhr Hermann Würms, der seit 60 Jahren im Verein aktiv und engagiert ist. Als Vorsitzender Edwin Gehweiler Hermann Würms auszeichnete, erhoben sich Vorstand, Mitglieder und Gäste von den Plätzen und gaben für diese außergewöhnliche Ehrung einen langen Applaus. Der Vollblutmusikant freute sich über seine Ehrung und bedankte sich mit dem Notensatz der Heublumen-Polka, die er dem Verein spendete.

Hermann Würms wurde für 60 Jahre Treue zur Blasmusik geehrt. | Bild: Andreas Lang

Ehrungen für weitere Mitglieder

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Justin Gehweiler und Larissa Waibel ausgezeichnet. Weitere Ehrenkunden gab es für Tanja Viellieber, 20 Jahre Mitglied, sowie Markus Leite und Armin Arnegger für je 40 Jahre Mitgliedschaft.

Der ehemalige Vorsitzende Ingo Mutter wurde zum Ehrenmitglied ernannt. | Bild: Andreas Lang

Ingo Mutter zum Ehrenmitglied ernannt

Der ehemalige Vorsitzende Ingo Mutter wurde für jahrzehntelange Treue und Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Markus Leite fühlt sich noch zu jung, um Ehrenmitglied zu sein

Markus Leite, dem diese Ehrung ebenfalls zugedacht war, verzichtete vorläufig auf seine Ehrenmitgliedschaft. Edwin Gehweiler erklärte dazu: „Markus hat mir gesagt, er findet sich im Moment noch zu jung und für ihn sei es noch nicht der richtige Zeitpunkt, Ehrenmitglied zu werden. Dies werden wir selbstverständlich respektieren.“ Gehweiler ergänzte, er habe mit Leite vereinbart, dass dieser ihm ein Zeichen geben solle, wenn er sich für eine Ehrenmitgliedschaft bereit fühle. Dann werde die Ehrung nachgeholt.

Der Verein in Zahlen Der Musikverein Riedheim wurde am 24. Oktober 1925 als Verein gegründet. Heute hat er 65 aktive Musiker, 34 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung, fünf Jugendliche in der Gemeinschafts-Jugendkapelle, 15 Ehrenmitglieder und 232 passive Mitglieder. Ältestes aktives Ehrenmitglied ist Paul Gehweiler, der seit 67 Jahren in der Kapelle spielt.

Neues Vorstandsteam seit einem Jahr im Amt

Das neue Vorstandsteam, das seit einem Jahr tätig ist, zeigte sich bei der Hauptversammlung gut eingespielt. Aus dem Bericht von Kassierer Christian Keßler wurde deutlich, dass die Kasse gut gefüllt ist, ebenso wie die des Fördervereins des Musikvereins.

Edwin Gehweiler sagte: „Ich bin erleichtert und sogar überrascht, dass mein erstes Jahr als Vorsitzender so reibungslos verlief, was aber auch an euch als Mitglieder und meinem Vorstandsteam lag.“

Einstimmig stimmten die Mitglieder des Musikvereins Riedheim vier vorgeschlagenen Satzungsänderungen und Ergänzungen zu. | Bild: Andreas Lang

Pfingstmusikfest wichtige Einnahmequelle des Vereins

Das Pfingstmusikfest, wichtige Einnahmequelle des Vereins, sei reibungslos verlaufen. Gehweiler dankte hier besonders den Mitgliedern der Abteilungsfeuerwehr Riedheim. Diese meisterten nicht nur die Zeltwache, sondern räumten das Zelt auch in der Nacht auf. „Ohne euch wäre das für uns selbst nicht zu schultern“, erklärte Gehweiler. Ein weiterer Dank ging an den Kirchenchor Bergheim-Hepbach, der die Festmesse umrahmte. Insgesamt habe die Musikkapelle 29 Auftritte und 48 Proben absolviert sowie sechs Beerdigungen begleitet.

Fruchtbarer Workshop mit Häfler Musikdirektor Pietro Sarno

Dirigent Nicolas Köb erklärte, er sei höchst zufrieden mit der Leistung der Musikanten. Die Kooperation mit dem Musikdirektor Pietro Sarno vom Stadtorchester Friedrichshafen habe sich als sehr fruchtbar erwiesen. Beim Workshop mit Sarno hätten Musikanten und Dirigent viel gelernt. Die Erkenntnisse aus dem Workshop seien in das Weihnachtskonzert eingeflossen. Der Dirigent lobte: „Viel besser hätte das Weihnachtskonzert nicht laufen können – und ja, ich weiß, dass ich so etwas nur höchst selten sage.“ Das Konzept für das Weihnachtskonzert habe sich bewährt und er wolle daran festhalten, auf 50 Prozent Unterhaltungsmusik und 50 Prozent anspruchsvolle und symphonische Musikstücke zu setzen.