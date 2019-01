Vor Hubert Roth liegen die letzten Monate als Ortsvorsteher von Riedheim, denn der 64-Jährige wird bei den Kommunalwahlen im Mai nicht mehr antreten. "Ich war dann 30 Jahre ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig und ich denke, dass ist ein guter Zeitpunkt, um einen Schlussstrich zu ziehen", begründet er seinen Entschluss. Es sei eine schöne und interessante Zeit gewesen, aber er freue sich nun auch darauf, seinen Alltag privater mit der Familie gestalten zu können – ganz ohne Terminstress.

Bis es aber soweit ist, stehen noch einige Termine und Themen auf der Agenda des Ortsvorstehers. So beschäftigen gerade zwei größere Bauvorhaben den Ortsteil. Zum einem ein bislang abgelehnter Bauantrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit je fünf Drei-Zimmer-Wohnungen und 16 Stellplätzen in Oberleimbach und ein bereits genehmigter Bauantrag für 22 Reihenhäuser auf dem Areal der Firma Trübenbacher an der Bundesstraße.

Bauvorhaben erregt die Gemüter

"Man kann diese beiden Bauvorhaben nicht miteinander vergleichen", so Roth. Oberleimbach habe einen sehr dörflichen Charakter und die Planung passe für viele nicht in den Ort. Anwohner sehen den Dorffrieden als gefährdet an, die CDU forderte einen Bebauungsplan.

"Das Bauvorhaben ist nicht angemessen und man muss sich schon fragen, ob man aus jedem Weiler eine Vorstadt machen muss", sieht Roth die Planung sehr kritisch. Die Stadtverwaltung möchte nun Gespräche mit dem Antragsteller führen, um sich mit einem Vertrag über die Art und Größe der Bebauung zu einigen. "Wir harren nun der Dinge und schauen, wie es sich weiterentwickelt."

Für das Trübenbacher-Areal gibt es teilweise einen Bebauungsplan, für die restliche Planung gelte Paragraph 34 Baugesetzbuch, der sich an die Umgebungsbebauung orientiert. "Mir wäre eine lockere Bebauung sympatischer gewesen, aber die Bebauung ist nach Rechtslage zulässig", so Roth.

Auf dem Trübenbacher-Gebäude in Leimbach entstehen 22 Mehrfamilienhäuser. | Bild: Grupp, Helmar

In Oberleimbach dominiere dagegen die landwirtschaftliche Prägung und man müsse Rücksicht auf die Betriebe dort nehmen, erklärt der Ortsvorsteher, der aber auch einen Zwiespalt sieht. Denn zum einen sollen die Dörfer weiterentwickelt werden, um der kolossalen Wohnungsnot entgegen zu wirken, zum anderen dürfe der ursprüngliche Charakter nicht verloren gehen.

Hervorragende Arbeit an der Grundschule

Bürgermeister Georg Riedmann, Hubert Roth und Rektorin Julie Adam stellen im Januar 2018 die neuen modularen Ausweichräume der Grundschule vor. Adam verlässt die Schule im Sommer, sie wird neue Rektorin in Oberteuringen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Während es bei diesen Bauvorhaben 2019 weitergehen wird, ist an der Grundschule in baulicher Hinsicht Stillstand angesagt. Seit Anfang 2018 wird in den sogenannten modularen Ausweichräumen unterrichtet, Lehrerteam und Schüler haben diese gut angenommen und genießen den Platz, nachdem die Grundschule an ihre räumlichen Kapazitäten gestoßen war. "Es gab nur positive Rückmeldungen, auch seitens der Eltern", berichtet Roth.

Rektorin Julie Adam geht nach Oberteuringen

Überrascht habe ihn der Weggang von Rektorin Julie Adam, die die Grundschule nach nur zwei Jahren Richtung Oberteuringen verlassen hatte. Kommissarisch leiten die Lehrerinnen Franziska Weißenbühler-Schlee und Veronika Boll die Schule. "Das Team hat sich gut eingespielt, das funktioniert hervorragend", so Roth. Auch im Kindergarten in Hepbach gab es personelle Wechsel, hier liegt die kommissarische Leitung bei Isabelle Rau.

Die Leimbacher Schüler, hier die damalige Klasse 3b, fühlen sich in ihren neuen Klassenzimmern wohl. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Verkehrstechnisch hat sich im Ortsteil einiges getan. So wurde in Leimbach an der Ampelanlage ein Signalzeichen für Sehbehinderte installiert. "Das ist eine Erfolgsmeldung und freut mich sehr", so Hubert Roth. Freuen dürfen sich auch die Befürworter eines stationären Blitzers in Hepbach. Nachdem im Haushaltsplan 2018 des Landkreises keine Mittel für stationäre Radargeräte aufgenommen wurden und dem Wunsch nach einem Blitzer nicht entsprochen werden konnte, sind die Mittel für 2019 bewilligt. "Es muss noch ein genauer Standort ermittelt werden", sagt Roth zum aktuellen Sachstand.

Rückblickend sei 2018 ein Jahr wie jedes andere gewesen, mit "schönen, erfreulichen Sachen und Dingen, die einen mehr beschäftigen", lautet das Fazit von Hubert Roth. 40 Jahre Narrenzunft Hugeloh und die offizielle Einweihung des Anbaus des Feuerwehrgerätehauses seien zwei schöne Feierlichkeiten gewesen. Auch 2019 wird wieder gefeiert, zum Beispiel beim NBV Hepbach "100 Jahre Dorffasnet".

Die Narrenzunft Hugeloh feiert ihren 40. Geburtstag im Januar mit einem großem Jubiläumsumzug in Markdorf. | Bild: Lang, Andreas