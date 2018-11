von Andreas Lang

Über 100 Besucher ließen sich die Hauptübung der Riedheimer Feuerwehr am Samstag nicht entgehen und bekamen dort viele Einblicke vermittelt. 27 Wehrmänner und elf DRK-Mitglieder mussten knifflige Aufgaben bewältigen. Als Szenario wurde angenommen, dass ein Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit die Absperrung des Parkplatzes durchbrochen hatte und frontal auf einen Schulcontainer geprallt war. Durch den Zusammenstoß kam es zum Brand im Schulcontainer und zu starker Rauchbildung in den Klassenzimmern. Die Schüler verließen mit ihrem Lehrer das Klassenzimmer und stellten am Sammelplatz im oberen Lettenweg fest, dass zwei Kinder fehlten. Die Wehrmänner und DRK-Rettungskräfte mussten somit einen Brand löschen, Kinder ausfindig machen und eine eingeklemmte Person im Fahrzeug bergen. Moderiert wurde die Hauptübung von Feuerwehrkamerad Günter Thiel.

Jeder Rettungsabschnitt wird erklärt

Die Wehrleute setzten bei ihrer Übung auf Aufklärung. So erklärte Thiel jeden Rettungsabschnitt, interviewte Notärzte und Sanitäter sowie Feuerwehrleute. Es wurde erklärt, welche Infusionen gelegt werden, um eine Person während des Rettungeinsatzes stabil zu halten oder welche Handgriffe getätigt werden müssen, um ein Autodach abzunehmen und welche Geräte hierfür eingesetzt werden. So erfuhren die Besucher unter anderem, dass hydraulische Schere und Spreizzange mit einer Kraft zwischen fünf und sieben Tonnen arbeiten, um Türholme und Dächer abzuschneiden oder auseinanderzubiegen.

Mit schwerem Gerät ging Truppmann Sebastian Fauler vor, um mit einer Hydraulikschere das Autodach für die Menschenrettung abzutrennen. | Bild: Andreas Lang

Problemfall Eltern

Insgesamt rückten die Wehrleute mit sechs Fahrzeugen aus, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des DRK mit zwei Fahrzeugen. Die SEG baute ihren Sammelplatz im oberen Lettenweg auf. Dort wurden die geretteten Schulkinder registriert und versorgt. Da als Uhrzeit die Mittagszeit angenommen wurde, hätten Wehrmänner und DRK im Ernstfall ein weiteres Problem gehabt: Sie hätten die Eltern von der Unfallstelle fernhalten müssen. Diese dürften im ersten Schritt noch nicht zu ihren Kindern, erklärte Thiel. Oberste Priorität sei es, die Eltern in solch einem Fall zu beruhigen, damit keine Panik entstehe.

Die Schüler der Leimbacher Grundschule bringen sich bei der Übung der Riedheimer Feuerwehr in Sicherheit und decken dabei Mängel des Sammelplatzes auf. | Bild: Andreas Lang

Kritik an der Lage des Sammelplatzes

Markus Uhl vom DRK und Abteilungskommandant Florian Jehle bemängelten die nicht ganz glückliche Lage des Sammelplatzes. Dieser befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Leimbacher Kindergartens auf einer Wiese. Im Ernstfall sei dies nicht ganz ungefährlich, da die Kinder etwa 40 bis 50 Meter mit ihren Aufsichtspersonen zurücklegen müssten und dort auch die Gefahr bestünde, dass sie mit Einatzfahrzeugen oder Verkehrsteilnehmern in Berührung kommen könnten. Des Weiteren wäre der Sammelplatz nicht wettergeschützt. Jehle gab diese Erkenntnis Bürgermeister Georg Riedmann und Ortsvorsteher Hubert Roth mit auf den Weg. Er bat die Verwaltung um Überprüfung, ob es nicht an anderer Stelle einen besseren Sammelplatz gebe. Abgesehen davon verlief die Hauptübung für Wehr und DRK erfolgreich und bewies, dass beide Rettungsgruppen gut zusammenarbeiten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein