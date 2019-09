Regional wäre ihm schon lieber, erklärt Schafzüchter Gerhard Lippner. Aber wenn‘s regional nicht gehe, dann müsse es halt überregional sein. Wie zum Beispiel beim Schweinebauchspeck, in den er seine Specktaler einwickelt. Der sei völlig knorpelfrei, sehr wohlschmeckend, aber er komme von weither – aus Mitteldeutschland. „Weil er Bioland-Qualität hat“, so Lippner. Und die sei in der Nähe nicht zu haben.

Gleichfalls Bioland-Qualität hat der Schafskäse im Bauchspeckmantel. Der jedoch stammt von Lippners rund 50 Schafen auf dem Aachtal-Tobel oberhalb von Taisersdorf im Landschaftsdreieck Salem-Überlingen-Pfullendorf. Eigentlich sei er nicht gerade der große Fan von Schweinebauchspeck, aber mit seinem Schafskäse darin und dann leicht angebraten, seien die Specktaler dann doch etwas sehr delikates.

Was sich unter den Markdorfer Wochenmarktbesuchern herumgesprochen habe. Die kleinen runden Scheiben würden stark nachgefragt. Der Schafskäse wird in Salzlake gewonnen, was ihn dem griechischen Feta ähneln lässt. Wie dieser bleibt er weiß.

Sommersalat Acht schmale Scheiben Baguette, 200 g Kirschtomaten, 200 g Hartkäse, 1 rote Zwiebel, 4 EL Olivenöl, 2 EL Balsamico bianco, 2 EL Rotweinessig, 1 TL Ahornsirup, Salz, Pfeffer, 2 EL gehackte Basilikumblättchen, zwei Hände gesäuberter Rucolablättchen und zwei Specktaler. Baguettescheiben knusprig backen (180 Grad, 7 Minuten), Kirschtomaten halbieren, Hartkäse hobeln; Olivenöl und Essig mischen, mit Ahornsirup, Pfeffer und Salz würzen; Tomaten, Käse, Basilikum, Zwiebeln und Salat in die Vinaigrette geben und mischen, Brot untermischen – in Schüsseln verteilen und die Specktaler darauflegen.

Bei den hohen Temperaturen der vergangenen Tage und Wochen bieten sich die Specktaler als deftig-frische Ergänzung zu einem Salat an. Auf diese Weise isst sie jedenfalls Gerhard Lippner am liebsten. „Alle grünen Sorten gehen sehr gut“, erklärt er – gleich ob Rucola, Lollo Rosso oder Kopfsalat. „Möglichst knackig sollte er nur sein“, empfiehlt Schafzüchter Lippner. Möglichst knackig – und aus regionalem Anbau.