von Andreas Lang

Seit etwa sieben Jahren verwandelt sich das grüne Haus im Hepbacher Pfannenstiel zur Halloweenzeit zu einem kleinem "Geisterhaus". „Alles hat eigentlich ganz harmlos angefangen, da habe ich nur ein wenig Deko für Halloween aufgestellt. Mit der Zeit ist dies immer mehr geworden“, sagt Besitzerin Manuela Bieser.

Zwischenzeitlich erfreut sich das "Geisterhaus" großer Beliebtheit bei den Kindern, die an Halloween verkleidet unterwegs sind und auf etwas Süßes hoffen, wenn sie an der Haustüre klingeln. Im vergangenen Jahr hat Manuela Bieser nach eigner Angabe 35 Kinder gezählt, die sich nicht nur über das Süße, sondern auch über die schaurigen Figuren im Garten und in einer kleinen Hütte gefreut haben.

Manuela Bieser will mit ihrem kleinen Gruselkabinett den Kindern, die Halloween feiern, eine Freude machen. Bild: Andreas Lang

Am Eingang leuchtet ein großer Kürbiskopf und heißt die Kinder willkommen. Wer das Tor öffnet, kommt an grün leuchtenden Totenköpfen vorbei, ein Geist strahlt mit blauen Augen an der Haustüre und macht schrille Geistergeräusche. Im Schuppen stehen Hexen und andere schaurige Gestalten, die furchterregend aussehen. Viel Geld hat Manuela Bieser in die Figuren und Dekoration gesteckt. Aber das macht sie gerne, denn auch in diesem Jahr freut sie sich auf die Kinder, die nicht nur aus Hepbach und Leimbach kommen. Auch der Nachwuchs aus Markdorf findet den Weg zum Hepbacher „Geisterhaus“. Für 2019 will Manuela Bieser das Ganze noch etwas ausbauen und Kinderpunsch und Glühwein anbieten.

Der Erlös soll dann an eine soziale Einrichtung gehen. Jetzt hofft Manuela Bieser, dass viele Kinder kommen und Freude an ihrem "Geisterhaus" haben werden. „Diese Figuren sehen nur schaurig aus, sind aber ganz lieb“, verspricht Bieser mit einem Augenzwinkern.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein