Die Hoffnungen der Markdorfer Einzelhändler auf viele Kunden kurz vor Weihnachten haben sich insgesamt erfüllt. Mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft sind sie jedenfalls zufrieden, wie eine Umfrage am gestrigen Montag ergab. „Es kam wie in den Vorjahren zu einer kontinuierlichen Steigerung, je näher es auf den 24. Dezember zuging“, berichtet zum Beispiel Sabine Holzherr-Tausendfreund von Neher-Feine Wäsche in der Hauptstraße. „Die ersten beiden Dezemberwochen liefen etwas schleppend an, dann steigerte es sich.“ Gutscheine seien bei ihr in den vergangenen Tagen sehr gut gelaufen.

23. Dezember als umsatzstarker Tag

Der 23. Dezember war entsprechend ein umsatzstarker Tag. So auch im Vaude-Store in der Hauptstraße. Verkäuferin Carolin Weishaar berichtet: „Der Montagvormittag war richtig stark, da kamen viele Kunden – in der Hauptsache Männer – die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die Frau oder Kinder waren.“

Besonders in den vergangen Woche habe das Geschäft noch mal richtig angezogen. Ähnlich sieht es Marianna Ilic vom Esprit-Store im Einkaufszentrum Proma. „Das Wetter ist ja nun alles andere als weihnachtlich, geschweige winterlich, aber es hält die Kunden nicht vom Kaufen ab.“ Viele nutzten jetzt die Gelegenheit, um zum Beispiel reduzierte Winterjacken zu kaufen, „denn so ganz will wohl keiner die Hoffnung auf etwas Schnee aufgeben“, sagt Ilic.

Zunehmend stärkeres Umweltbewusstsein

Auch Nico Schneider vom Herrenausstatter Wolfram S, der auch Sprecher der Händlergemeinschaft im Proma ist, ist guter Dinge: „Das Weihnachtsgeschäft war erfolgreich. Es gab wieder viele Kunden, die bei uns im stationären Handel ihre Geschenke gekauft haben anstatt online, das ist eine gute Entwicklung für uns.“ Seiner Ansicht nach haben die Leute zunehmend ein stärkeres Umweltbewusstsein entwickelt und sind sensibler geworden, wenn es etwa um notwendige oder nicht notwendige Versandwege gehe. „Das ist natürlich sehr zu begrüßen“, so Schneider.

Giulia Lamanna von Foto und Parfümerie Strauch in der Markststraße arrangiert schon einmal für den 24. Dezember Last-Minute-Geschenkideen. | Bild: Jan Manuel Heß

Im Geschäft von Beatrice Strauch in der Marktstraße geht es hoch her. „Wir haben noch richtig gut zu tun, speziell die Fotodrucker-Automaten laufen auf Hochtouren, denn so ein kleines Fotoalbum eignet sich sehr gut als Last-Minute-Geschenk“, sagt sie. Mitarbeiterin Giulia Lamanna richtet derweil im Eingangsbereich kleine Geschenksets her. „Die werden am 24. gerne von Ehemännern noch gekauft.“ Und gleich nebenan bei Kappeler Herrenbekleidung sehnt sich Mitinhaberin Lisa Bitzenhofer nach einer Tasse Kaffee: „Heute Vormittag war eine Menge los, es werden viele Pullover und Oberhemden unter den Weihnachtsbäumen liegen. Ist doch schön.“