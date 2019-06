Wer auf der Suche nach Glück ist, der kann heute Abend fündig werden, wenn Schüler des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) zu ihrer alljährlichen Sommermusik einladen. Im vergangenen Jahr waren es Musicalmelodien. Im Jahr davor haben musizierende Gymnasiasten Mitschüler, Eltern, Lehrer und alle, die Spaß an Unterhaltung haben, zu einem musikalischen Stadt-Land-Fluss-Spiel eingeladen. Und dieses Mal lautet das Motto der Sommermusik Glück. Ein Zustand, ein Thema, das einigen Nachhall findet in vielerlei Kompositionen – auch Texten. „Eigentlich ist das Glück in der Musik allgegenwärtig“, erklärt Oliver Fredel.

Schüler proben intensiv

Der Musiklehrer leitet den Oberstufenchor. Seit 2005 organisiert er auch die Sommermusik-Konzerte. Fredel kümmert sich darum, dass genügend Schüler mitsingen. Er gestaltet das Programm. Und er vermittelt den jungen Musikern bei den intensiven Probeblöcken den notwendigen Feinschliff. „Ich bin aber keineswegs der Einzige, der sich für unsere Sommermusik engagiert“, erklärt der Musiklehrer. Da arbeiteten auch andere Musiklehrer mit. Margit Looser probt mit ihrem Unterstufenchor. Eva Huberich studiert mit Oberstufenschülern deren Moderation ein. Musikschulleiter Gerhard Eberl dirigiert das Jugendorchester. Und Kunstlehrerin Irina Stengele gestalte das Sommerfestplakat.

„Alle dürfen kommen“, versichert Musiklehrer Fredel. Der Besuch des Sommerkonzerts – zu dem morgen ab 18.45 Uhr die Stadthalle geöffnet wird – sei nicht nur für Schüler und deren Eltern. Die sommerliche Veranstaltung trage mit zum guten Ruf der Schule bei. Augen- und ohrenfälliger könne kaum gezeigt werden, dass am BZM-Gymnasium nicht nur stur gepaukt werde.

Rund 100 Teilnehmer dabei

„Der Spaß spielt eine ganz große Rolle“, erklärt Oliver Fredel. Andernfalls würde es ihm auch gar nicht gelingen, jedes Jahr aufs Neue Mitwirkende für das Konzert zu gewinnen. Dieses Mal sind es zwischen 90 und 100 Schüler, die zum Thema „Glück“ auftreten.