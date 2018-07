Die Klasse 10d des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) hat zwei Wochen lang an einem Sozialpraktikum teilgenommen. In Altersheimen, Schulen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf, in der forensischen Psychiatrie und in Krankenhäusern arbeiteten die 15- bis 17-Jährigen an der Seite von Ärzten, Betreuern, Lehrern und Pflegekräften mit den Patienten, Bewohnern und Schülern. Wieder zurück in der Schule, haben sie am Montag von ihren so vielfältigen wie unterschiedlichen Eindrücken während des Praktikum-Projekts berichtet.

Nicht überall optimal betreut

"Wir sind optimal betreut worden", erklärt Timo. Der 15-Jährige gehört zu jener Schülergruppe, die im Friedrichshafener Franziskuszentrum eingesetzt war. Wie alle seine Mitschüler hatte Timo sich diese Praktikumsstelle selbst im Bereich Stationäre Pflege der Senioren-Einrichtung ausgesucht. Der Schüler berichtete, dass er vom Heimpersonal sehr gut vorbereitet wurde und sich von daher rasch eingefunden habe in den Pflegealltag. Andernorts war dies nicht immer der Fall. Dort fühlten sich die Schüler weniger gut betreut und alleine gelassen mit ihren zum Teil sehr drastischen Erfahrungen mit den hilfsbedürftigen Senioren.

Moritz, 15: "Mich hat der Arbeitsalltag in der Tannenhagschule positiv überrascht. Ich hab es mir langweiliger vorgestellt. Unterrichtet wird in sehr kleinen Gruppen – und die Kinder arbeiten zum Teil am iPad." | Bild: Jörg Büsche

Katharina, 16: "Nein, in einen medizinischen Beruf zieht es mich nicht. Nicht als Ärztin, aber auch nicht als Krankenschwester. Beim Praktikum in der Chirurgischen Abteilung habe ich gesehen, wie anstrengend die Arbeit dort ist. Pflegearbeit ist wirklich sehr belastend." | Bild: Jörg Büsche

"Richtig schlechte Erfahrungen haben wir bisher nirgends gemacht", erklärte Christa Volz. Sie ist eine Lehrerin, die die Zehntklässler während des Sozialpraktikums ("Compassion-Projekt") in den verschiedenen Einrichtungen betreut hat. Die von einigen Zehntklässlern angesprochenen Betreuungsmängel führte die Lehrerin auf Umstrukturierungen und Informationsdefizite im Haus zurück.

Louis, 16: "Das Zentrum für forensische Psychiatrie habe ich mir selber ausgesucht, weil ich neugierig war. Anfangs war ich schon geschockt, aber dann habe ich doch noch den richtigen Zugang gefunden. Von da an war's sehr interessant." | Bild: Jörg Büsche

Arbeit mit Senioren gefällt Schülerin

Sowohl bei der ersten Fragerunde wie auch bei der abschließenden Bewertung ihrer Praktikumserfahrung fiel auf, dass die Schüler überwiegend positive Eindrücke gesammelt haben. Da berichtete eine Schülerin, wie gut ihr die Begegnung mit den Senioren gefallen habe. Andere sprachen von der herzlichen Aufnahme durch beeinträchtige Schüler, weitere von der "Normalität", die sich selbst in der Psychiatrie einstellt, "sobald man die Kranken erst richtig zu nehmen weiß". Auch wenn die Begegnung in den ersten Tagen zum Teil recht befremdlich, ja erschreckend gewesen sei.

Jonas, 17: "Bisher habe ich die Tannenhagschule vor allem von außen gekannt. Weil Mitschüler hinwollten, bin ich mitgegangen. Wir wurden gut in den Schulbetrieb integriert. Mich hat überrascht, wie normal einem bald alles vorkommt." | Bild: Jörg Büsche

Acht von 20 Jugendlichen offen für Sozialberuf

Herausgekommen sind die Schüler sehr viel aufgeschlossener aus dem Sozialpraktikum. Aufgeschlossen im Hinblick auf die Überlegung, ob sie sich die Arbeit im Sozialbereich als beruflichen Weg vorstellen können. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Beruf, die ihnen mancherorts seitens der Pflegekräfte begegnet ist, wirkte irritierend, "aber nachvollziehbar", so Lehrerin Volz, "wenn man an die Arbeitsbelastung bei schlechter Bezahlung denkt". Trotzdem betrachten acht von 20 Schülern eine Arbeit in einer sozialen Einrichtung für sich als denkbar.

Sozialpraktikum "Ein zweiwöchiges Sozialpraktikum schließt das Sozialcurriculum ab", heißt es auf der Internetseite des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum. In dessen Verlauf sind die Schüler – ergänzend zu den sprachlichen, naturwissenschaftlich-mathematischen, sportlichen oder künstlerischen Lernzielen auch solchen sozialer Natur begegnet. Zum Beispiel in der Klassengemeinschaft – etwa wenn es um das Thema Gewaltvermeidung gegangen ist oder wenn in der Klasse 7 ein Sozialtraining stattfand. Im Compassion-Sozialtraining der zehnten beziehungsweise elften Klasse begegnen die Schüler sozialverpflichtenden Haltungen in der Praxis. Sie besuchen dazu Altenheime, Behinderteneinrichtungen oder Krankenhäuser, um in der Berührung mit Mitarbeitern und Patienten oder Bewohnern gelebte Solidarität zu erfahren.

