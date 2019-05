In den Gemeinden rund um den Gehrenberg fiel bei der Europawahl am Sonntagabend neben den hohen Verlusten für die CDU und den kräftigen Zugewinnen für die Grünen vor allem eines auf: Die hohe Wahlbeteiligung. Werte von 67 Prozent (Markdorf) bis 75 Prozent (Deggenhausertal) zeigen, dass die Bürgerschaft politisch interessiert ist – nicht nur mit Blick auf die Kommune, in der sie lebt, sondern auch an der Politik, die in Brüssel gemacht wird. Ein sehr erfreuliches Signal!