Zweieinhalb Jahre nach dem Einreichen des Bauantrages gehen die beiden Mehrfamilienhausvorhaben des Hohentengener Bauunternehmens Manfred Löffler Wohn- und Gewerbebau in der Gutenbergstraße zügig ihrer Fertigstellung entgegen. „Wir liegen voll im Zeitplan, sind sogar eher noch etwas früher dran“, sagt Tobias Löffler von der Geschäftsführung auf Anfrage des SÜDKURIER.

Bereits alle Wohnungen verkauft

Im Januar und Februar sollen im zuerst fertiggestellten Gebäude die Übergabe der Wohneinheiten an die neuen Besitzer erfolgen. Sieben Einheiten realisiert das Unternehmen im einen Projekt, zwölf Wohneinheiten sind es in dem benachbarten Vorhaben. Verkauft seien bereits alle Einheiten, sagt Löffler. Die Nachfrage in Markdorf sei, eine entsprechende innenstadtnahe Lage vorausgesetzt, sehr hoch. Unter den 19 Käuferparteien, so Löffler, seien auch viele Einheimische, die in den Mehrfamilienhäusern Wohnraum zur Eigennutzung erworben hätten. Aktuell sei sein Unternehmen wieder auf der Suche nach geeigneten Grundstücken oder Objekten, in Markdorf, aber auch in der näheren Umgebung.

Der Bungalow (links) und das Haus nebenan (rechts) in der Gutenbergstraße 7 und 9 wurden abgerissen. | Bild: Helmar Grupp

Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern reibungslos

Die Baustelle sei bislang hervorragend verlaufen, sagt Löffler. Die Zusammenarbeit mit den regionalen Handwerksbetrieben sei sehr gut und reibungslos gewesen. Endgültig fertiggestellt, inklusive dann auch der kompletten Außenanlagen, sollen die beiden Gebäude im Frühjahr, spätestens Sommer 2020 sein. „Die Eigentümer freuen sich bereits darauf, einziehen zu können“, berichtet Löffler.

Ausschuss diskutierte vor zweieinhalb Jahren über die Flachdächer

Der Technische Ausschuss hatte in seiner Sitzung am 7. Februar 2017 mehrheitlich für das Bauvorhaben gestimmt. Eine längere Diskussion hatte es über die Dachform der beiden Flachdächer gegeben, nachdem im Bebauungsplan Mühlöschle nur Sattel- oder Walmdächer vorgesehen sind. Zudem musste der Ausschuss eine Befreiung wegen der Überschreitung von Baugrenzen erteilen. Die Verwaltung hatte seinerzeit die Befreiungen und die Zustimmung empfohlen. Das Zwölf-Parteien-Haus hat zwei Vollgeschosse plus voll anzurechnendem Penthouse-Geschoss, das Sieben-Einheiten-Haus drei Vollgeschosse plus nicht anzurechnendem Penthouse-Geschoss. 18 Tiefgaragen-Stellplätze werden erstellt.

Der damalige UWG-Stadtrat Roland Hepting hatte eine Verschiebung des Beschlusses beantragt, hatte dafür aber keine Mehrheit bekommen. Er hatte kritisiert, dass die Anwohner zu kurzfristig informiert worden seien. Auch einige Anwohner hatten in der Sitzung ihrem Unmut Luft gemacht.

