von sk

Die Firma Sonett GmbH im Deggenhausertal legte bei strahlendem Sonnenschein den Grundstein für den Neubau zur Erweiterung der Produktions- und Abfüllanlagen ihrer Wasch- und Reinigungsmittel. Dies teilt das Unternehmen mit. Zusätzlich erhält die neue Sonett Kosmetikproduktion in diesem Gebäude ihren eigenen Bereich. Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiter hier weitere Büroarbeitsplätze, einen zweiten Versammlungsraum sowie ein Bistro mit Dachterrasse. Die insgesamt etwa 2000 Quadratmeter werden energetisch über das Nahwärmenetz mittels Holzpelletheizung versorgt.

Geschäftsführerin Beate Oberdorfer: „Nicht die letzte Grundsteinlegung„

Die letzte Erweiterung in 2016 war das 2400 Quadratmeter große Lager und Logistikzentrum. „Wir legen bereits den vierten Grundstein auf dem Betriebsgelände von Sonett“, berichtete Geschäftsführerin Beate Oberdorfer vor der an der Baugrube versammelten Mitarbeiterschaft: „Und dies wird wohl auch nicht der letzte sein.“ Sonett stellt seit über 40 Jahren ökologische Wasch- und Reinigungsmittel her und wächst seit Jahren zweistellig.