Um die Schnecken ging es erst beim abendlichen Abschluss im Gasthof. Zuvor durften sich die Stadträte auf ihrer „Schneckentour„ am Aschermittwoch von der Verwaltung über die vier Flächenoptionen für den beschlossenen Neubau einer dritten Grundschule im Süden der Stadt informieren lassen.

Stadträte geben grünes Licht für dritte Grundschule in Markdorf-Süd

Beim Vor-Ort-Termin standen Bürgermeister Georg Riedmann, Bauamtsleiter Michael Schlegel und Kämmerer Michael Lissner Rede und Antwort. Die eineinhalbstündige Fußtour führte vom Ende der Heggelinstraße durch Markdorf-Süd bis zum Ende des Bildungszentrums an der Bahnunterführung.

Jeweils rund 20 Minuten dauerten die vier Zwischenstopps, mit Info- und Fragerunden. Am Ende war klar: Die perfekte Fläche gibt es nicht. Alle vier Optionen bieten Vor-, aber auch Nachteile. Im Einzelnen:

Die Kostenschätzungen

In der Sitzung am 18. Februar stellte Architekt Tobias Müller vom Uhldinger Büro mmp die Kostenschätzungen für die vier Flächen vor. Direkt anschließend beschloss der Rat den Grundschulneubau. Das sind die Zahlen, in Klammern die jeweilige Gesamtsumme inklusive der eingerechneten möglichen Kostensteigerungen:

Öhmdwiesen: 15,16 Millionen Euro (17,81); Sportplatz: 16,99 Millionen Euro (20,08); Trendsportanlage: 15,02 Millionen Euro (17,65); Filbenen: 14,75 Millionen Euro (17,02).