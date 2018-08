Markdorf (büj) Das Bohnenkraut gibt's gratis dazu. "Das macht die Bohnen noch schmackhafter", erklärt Elisabeth Brinz. Wie sein Cousin, der Thymian, stammt das auch als Pfefferkraut bekannte Bohnenkraut aus der Familie der Lippenblütler. Daher auch die Geschmacksverwandtschaft – zum Thymian, aber auch zum Pfeffer. In den Eintopf gehört es hinein. Bei fettem Fleisch sorgt es für bessere Verdaulichkeit. Geradezu unverzichtbar aber ist das würzige Kraut, wenn dicke Bohnen auf dem Herd stehen.

Keine dicken, sondern feine, schlanke Primelbohnen holt sich Elisabeth Brinz aus der Kiste am Stand und hält sie in die Kamera. Die nämlich möge sie besonders. Und das in jeder Form, erklärt die Gemüseverkäuferin am Marktstand von Andreas Nusser aus Ostrach. "Als Gemüse, im Salat, als Suppe – zu einer Sahnesoße oder mit Tomaten gemischt", beginnt Elisabeth Brinz aufzuzählen. Wobei sie bei jedem Rezept noch ein bisschen begeisterter klingt. Zum Schluss ihrer Aufzählung dann kommt der Klassiker aus Schwaben: "die sauren Bohnen mit einer dunklen Soße und dazu Spätzle."

Seitdem sie reif sind, sind die grünen Bohnen viel gefragt an Andreas Nussers Stand auf dem Bauernmarkt am Fuß des Markdorfer Hexenturms. Doch die Nachfrage ist keineswegs größer als in Salem oder Überlingen, wo der Landwirt aus Ostrach seine Produkte ebenfalls an den Markttagen verkauft. "Dass die Bohnen keine Fäden haben", sei den Kunden überall gleichermaßen wichtig. Doch brauche sich da niemand Sorgen machen bei Primelbohnen. "Die sind besonders zart", versichert Elisabeth Brinz, "obwohl sie etwas länger wachsen."

Doch so lecker und so gesund die grünen Bohnen auch seien – sie liefern Eiweiß, sie enthalten eine Vielzahl wertvoller Inhaltsstoffe wie Magnesium, Kalium, Kalzium, Phosphor und Eisen – so mühsam gestaltet sich ihre Ernte, erklärt Andreas Nusser. Primelbohnen-Büsche wachsen keineswegs in den Himmel, sondern nur so hoch, dass man sich bei der Bohnenernte mühselig bücken muss. Aber das ist beim Verkaufen fast schon vergessen, allerspätestens beim Essen.

