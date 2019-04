von Christiane Keutner

Er war in die Jahre gekommen, hatte Dellen, litt jahrelang unter Wassermangel, war nach 20 Jahren mächtig ramponiert. Nun wurde der Rasen des Hauptplatzes des SC Markdorf (SCM) in den Ruhestand geschickt, ein neuer musste her. Von August bis Oktober 2018 legte eine von der Stadt beauftragte Firma eine Drainage, glättete den Boden, sähte Grassamen aus, baggerte die Fundamente der wackligen Tore aus und ersetzte sie durch neue. Nun gibt es auch eine Sprinkleranlage, die den Rasenteppich regel- und gleichmäßig wässert. Am Samstag bespielte die Erste des SC Markdorf und der FC Löffingen das jungfräuliche Grün und gewann mit 2:1.

Rund 200 000 Euro kostete die Renovierung, 50 000 Euro schoss der Badische Sportbund aus seinen Fördermitteln zu, informierte Gerhard Klank, Abteilungsleiter Fußball. Den Hauptteil übernahm die Stadt Markdorf ohne Wimpernzucken: "Der Platz muss bespielbar sein. Über solche Dinge gibt es bei uns nie Diskussionen", sagte Bürgermeister Georg Riedmann.

Wenig Zuschauer bei Spiel und Platzübergabe

Die Stadt sei glücklich, einen Beitrag für die hervorragenden Sportanlagen zu leisten und daran interessiert, den SCM zu fördern. "Ich freue mich auch, wenn sich die guten Ergebnisse des Rasens nun auch sportlich widerspiegeln", sagte er und gab mit Klank den Platz offiziell frei. "Er ist nun in einem hervorragenden Zustand. Wir sind begeistert und freuen uns, dass es jetzt wieder mit der Saison losgeht", sagte Klank, der etwas enttäuscht war, dass zu Spiel und Platzübergabe nur so wenige Zuschauer gekommen waren. Er dankte der Stadt einschließlich Verwaltung mit Bauamt, Bauhof und Bürgermeister für die Unterstützung. Die Stadt übernehme die Grobpflege, der SCM erledige die Kleinarbeit.

Das Grün geprüft und für gut befunden hatten auch ehemalige Aktive: "Wir wären froh gewesen, wenn wir früher solche großartigen Bedingungen gehabt hätten. Auf dem guten Rasen lässt es sich angenehmer laufen, es ist nicht so hoppelig, der Ball springt gleichmäßig auf, Annahme und Abspiel sind wesentlich einfacher, man kann korrekter spielen", freute sich Ehrenmitglied Winni Welte.