von SK

Nachdem die Flugsaison bei den Markdorfer Segelfliegern eigentlich schon vorbei ist, haben die zwei Piloten Daniel Bernhardt und Dieter Slangen noch einen ganz besonderen Höhepunkt des Segelflugs genießen können – einen Wellenflug bei Föhn.

Der Alpenföhn bläst, wenn durch hohe Druckunterschiede zwischen Alpen-Süd- und Nordseite sehr hohe Windgeschwindigkeiten entstehen und durch die Überströmung von Bergketten atmosphärische Wellen angeregt werden, teilt der Verein in einem Pressetext mit. Diese Wellen reichen mit ihren Aufwindbereichen bis in Höhen von über 10 000 Metern.

Markdorfer Piloten bereiten sich auf Flug vor

Bei dieser Wetterlage bereiteten sich die Piloten Bernhardt und Slangen mit dem Markdorfer Hochleistungsdoppelsitzer Arcus T für den Flug vor. Sauerstoffanlage einbauen und warm anziehen war angesagt, wird es doch in großer Höhe empfindlich kalt.

Die beiden Markdorfer Segelflieger Daniel Bernhardt und Dieter Slangen vor dem Arcus T. | Bild: Privat

Mit dem Markdorfer Ultraleicht Dynamic WT-9 wurde der Arcus T Richtung Berge geschleppt. Nach Freigabe ging es durch die Kontrollzone des Flughafens Friedrichshafen, weiter über Lindau Richtung Hohenems, wo meist die Einstiege in die Welle zu finden sind.

Unendlicher Horizont auf 400 Metern Höhe

"In völlig ruhiger und laminarer Luft stiegen wir mit über drei Metern pro Sekunde schnell bis auf 4000 Meter", schildert Daniel Bernhardt. Sie stiegen an den Wolken vorbei und ein nahezu unendlicher Horizont eröffnete sich. Die vom Boden aus so mächtigen Alpen wurden auf einmal klein wie ein Miniatur-Wunderland und zeigten sich angestrahlt von der Sonne von ihrer schönsten Seite.

"Wir beobachteten, wie der Föhnsturm den Schnee über die Bergrücken- und Seen trieb und in die Luft pulverisierte. Mit inzwischen 100 km/h Gegenwind stiegen wir weiter bis auf 6000 Meter und bewegten uns mit einer Geschwindigkeit von 15 km/h über Grund Richtung Süden über ein Wolkenmeer, dessen Anblick einem den Atem stocken ließ", so Bernhart.

Blicke über Bad Ragaz Richtung Süden | Bild: Privat

Die Temperatur betrug inzwischen minus 20 Grad und kleine Eisblumen bildeten sich auf der Haube des Cockpits. "Man vergisst alles um sich herum und genießt einfach nur den Flug. So verstrich Stunde um Stunde und man würde am liebsten ewig weiterfliegen wollen", teilt Bernhardt mit. Langsam mussten sie aber an den Rückflug denken, da es galt 6000 Meter Höhe abzubauen und es am Boden deutlich schneller dunkel wird als auf der Flughöhe. Am Ende landeten beide wieder in Markdorf.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein