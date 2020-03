Am Girls' Day sollen junge Mädchen die Chance bekommen, einen Beruf kennen zu lernen, in dem hauptsächlich Männer tätig sind, wie beispielsweise Informatiker, Schreiner oder Industriemechaniker. In Markdorf beteiligen sich an diesem bundesweiten Aktionstag am Donnerstag, 26. März, die Unternehmen TechniData IT-Service, Alpla, Wagner und Kendrion.

Bei Kendrion würde Ausbildungsleiter Börries Prohmann gerne mehr junge Frauen ausbilden, allerdings fehlt es seit Jahren an Bewerbungen weiblicher Interessentinnen. „Das ist eigentlich sehr schade, denn für die Gruppe der Auszubildenden ist jede Frau ein Gewinn“, so Prohmann.

In 20 Jahren nur vier Frauen in der Ausbildung

In 20 Jahren hat Börries Prohmann insgesamt vier Frauen ausgebildet, zwei von ihnen sind noch mittendrin: die 19-jährige Lisa Eichenhofer und die 18-jährige Fabienne Rist. Eichenhofer ist im dritten Ausbildungsjahr zur Industriemechanikerin, Rist hat ihre Ausbildung im September 2019 begonnen.

„Ich hatte in der Realschule schon viel Technik und es hat mir immer Spaß gemacht“, erzählt Lisa Eichenhofer, die zuvor bei „Rohwedder“ in Bermatingen war und aufgrund der Schließung des Unternehmens zu Kendrion gewechselt ist.

„Sie hat sich super ins Team eingefügt“, ergänzt Börries Prohmann und so wundert es nicht, dass die junge Markdorferin nach dem Ende ihrer Ausbildung gerne weiter bei Kendrion arbeiten möchte. Sie kann jungen Mädchen nur Mut machen, Sachen auszuprobieren, wenn man Interesse und Freude hat. Dass die 19-Jährige hauptsächlich mit Männern zusammenarbeitet, sei für sie, die ihre Schulzeit auf einer reinen Mädchenschule verbracht hat, kein großes Thema.

Als Ausbildungsbotschafterin in den Schulen

Das sieht Fabienne Rist aus Illmensee genauso. „Die Jungs sind nett, nehmen uns ernst und behandeln uns nicht anders“. Rist ist als Ausbildungsbotschafterin in den Schulen unterwegs und stellt sich den Fragen der Schüler. Dabei hat sie die Erfahrung gemacht, dass gerade die Mädchen noch sehr zurückhaltend sind.

Fabienne Rist (links) und Lisa Eichenhofer schauen sich eine technische Zeichnung an. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Für Kendrion ist dieses Marketing sehr wichtig, erklärt Börries Prohmann. Beim Girls' Day geht es darum, die facettenreiche Ausbildung des Industriemechanikers den Mädchen näher zu bringen. Sie bekommen unter anderem einen Überblick über die Firma, einen Betriebsrundgang und dürfen mit einem Probestück drehen und fräsen.

Informationen und Anmeldung:

http://www.girls-day.de