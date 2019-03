Markdorf vor 4 Stunden

Gibt es künftig Roboter statt Handpuppen in den Kindergärten?

An der Justus-von-Liebig-Schule in Markdorf probieren künftige Erzieher digitale Geräte aus, um sie auf ihre Tauglichkeit für Kindergärten zu testen. In den Kindergärten selber in der Gehrenbergstadt herrscht eher Skepsis, wie sinnvoll dies ist. Eine Frage, über die auch bundesweit diskutiert wird.