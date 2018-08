Anlässlich der großen Sommeraktion des SÜDKURIER Medienhauses "SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung!" sind bislang schon Rechnungen im Gesamtwert von 3000 Euro ausgelost worden. Kurzentschlossene können noch teilnehmen, die Aktion endet am Freitag, 31. August, um 12 Uhr. Das Mitmachen ist einfach: Nachdem Sie in einem der teilnehmenden Markdorfer Geschäfte eingekauft haben, laden Sie einfach Ihre Rechnung im Internet auf www.suedkurier.de/suedkurier-zahlt-ihre-rechnung hoch und schon nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel teil.

Betrag von bis zu 1000 Euro verfügbar

Diese Woche gibt es nochmals einen Geldbetrag von bis zu 1000 Euro zu gewinnen. Konkret kann jeweils der Betrag gewonnen werden, der auf der jeweiligen Rechnung steht, die von den Teilnehmern hochgeladen wurden, bis die maximale Gewinnsumme ausgeschöpft ist. Alternativ können Sie die Teilnahmeformulare auch ausgefüllt in Papierform (die gibt es auch bei den teilnehmenden Händlern) in der Markdorfer Geschäftsstelle des SÜDKURIER in der Hauptstraße 4 abgeben. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie ebenfalls auf der oben genannten Internetseite und bei allen teilnehmenden Geschäften.

Teilnehmer müssen volljährig sein

Mitmachen kann jeder Volljährige. Die teilnehmenden Geschäfte decken die unterschiedlichsten Branchen ab. Beispielsweise nehmen zwei Autohäuser teil, außerdem Cafés, Damen- und Herrenausstatter, Optiker, Innenausstatter/Elektro und Haushaltswaren, Gesundheit/Pflege... Es können also Rechnungen über Waren sowie Rechnungen über Dienstleistungen (Werkstatt, Café) eingereicht werden.

Mehrfache Teilnahme möglich

Scheuen Sie sich nicht, nach dem Einkaufsbummel an der Aktion teilzunehmen! Denn die Anzahl der Rechnungen, die eingereicht werden können, ist unbegrenzt. Für alle in dieser Woche eingereichten Rechnungen findet die Verlosung nach dem Zufallsprinzip statt. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ein Kunde schon einmal gezogen wurde. Die Auszahlung des Gewinns erfolgt 14 Tage nach der Gewinnmitteilung bargeldlos auf das Girokonto der Gewinnerin oder des Gewinners. Viel Spaß beim Einkaufsbummel in Markdorf und viel Erfolg beim Mitmachen!

