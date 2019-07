Markdorf vor 23 Minuten

Gewerbegebiet an der Eisenbahnstraße kommt in etwas abgespeckter Form

Mit dem Gewerbegebiet an der Eisenbahnstraße geht es anders als ursprünglich von der Stadtverwaltung Markdorf geplant in etwas abgespeckter Form weiter. Dies ist in jüngster Sitzung des Gemeinderates dargelegt und beschlossen worden.