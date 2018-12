von Andreas Lang

An drei Tagen am vergangenen Wochenende lockte der Markdorfer Weihnachtsmarkt wieder zahlreiche Einheimische und auswärtige Besucher in die Altstadt. Zauberhaft geschmückte Buden und romantischer Lichterglanz vor der Kulisse des Bischofsschlosses sorgten für weihnachtliche Stimmung. Unser Mitarbeiter Andreas Lang lässt in einer Bilderschau das Weihnachtsmarkt-Wochenende noch einmal Revue passieren.

Das Regenwetter konnte Giuseppe Alfonso, Morena Maccia, Maria-Grazia Faratro und Giuseppe Maccia (von links) die gute Laune nicht verderben. Unter Sonnenschirmen wurde Schutz vor dem Regen gesucht und mit einer Tasse Glühwein angestoßen. "Wir wärmen uns mit dem Glühwein von innen heraus", scherzt Giuseppe Alfonso. Morena und Giuseppe Maccia kamen aus Friedrichshafen, um den kleinen, schnuckeligen Weihnachtsmarkt im Markdorfer Schlosshof zu besuchen und die Atmosphäre zwischen den Weihnachtsbuden zu genießen. | Bild: Lang, Andreas

Bei einem heißen Glühwein lässt es sich gut plauschen: Geselligkeit wird auf dem Weihnachtsmarkt groß geschrieben. An den Ständen auf dem Schlosshof ließ sich eine willkommene Pause vom vorweihnachtlichen Trubel einlegen.

Anna Steffelin (links) und Marlene Stützenberger verkauften Schmalzbrot, Edelbrände, Weihnachtsgebäck und Produkte vom Ittendorfer Obsthof Steffelin. Christoph Steffelin und die anderen Budenbetreiber zeigten sich mit ihren Umsätzen sehr zufrieden. Selbst Regenwetter konnte die Besucher nicht davon abhalten, die Geselligkeit auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen. | Bild: Lang, Andreas

Seit fünf Jahren ist die Markdorfer Tafel mit ihrem Stand nicht mehr vom Weihnachtsmarkt wegzudenken. Ursula Zorell-Hennig, Christel Wieth, Günther Wieth, Gerlinde Brandmaier und Rosemarie Schempp verkauften schöne Weihnachtsdeko aus Metall. Die Dekoration wird von einer Markdorfer Firma hergestellt und gestiftet. Jeder Cent kommt der Markdorfer Tafel zugute, die hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln unterstützt. „Der Markdorfer Weihnachtsmarkt ist für uns eine wichtige Einnahmequelle, um anderen Menschen helfen zu können“, erklärt Vorsitzender Günther Wieth. | Bild: Lang, Andreas

Papa Michael, Leny, Rafael und Mama Isabel Weber aus Riedheim hatten im Reparaturcafé ihren Spaß beim Basteln von LED-Baumschmuck. Marco Fandel (rechts) zeigte der Familie ein paar Kniffe und schon nach kurzer Zeit durften die Kinder selbst ihren leuchtenden Baumschmuck basteln. Das Angebot des Reparaturcafés kam bei den Besuchern gut an. An sechs Tischen wurde im ehemaligen Frühstücksraum des Hotels Bischofsschloss tatkräftig gewerkelt und im Anschluss voller Stolz der neue Christbaumschmuck mit nach Hause genommen. | Bild: Lang, Andreas

Neben den klassischen Ständen und Buden gab es in diesem Jahr für die Besucher auch die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden und zu basteln. Eine willkommene Anlaufstelle waren die Tische des Reparaturcafé in der Schlossscheuer.

Sophie (links) und ihr Bruder Dijon Müller aus Neufrach hatten es ganz gemütlich. Ihre Eltern hatten sie warm eingepackt und mit einem überdachten Bollerwagen zum Weihnachtsmarkt auf den Schlosshof kutschiert. Bei diesem Anblick wurde so mancher Erwachsene etwas neidisch auf diese luxuriöse Möglichkeit, seine Zeit auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen. | Bild: Lang, Andreas

Narren mal ganz anders: Ohne Häs präsentierten sich die Turmhexen ihrem jungen Publikum: