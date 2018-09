von Eva Maria Vaassen

Zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft hat das Schöffengericht am Amtsgericht Konstanz einen 32-jährigen Mann aus Friedrichshafen verurteilt. Er hatte eingeräumt, im vorigen Jahr in Friedrichshafen sechs Mal je zehn Gramm Marihuana zu je 100 Euro verkauft zu haben. Außerdem gestand er 90 Einkäufe von je zwei Gramm Amphetamin zum Eigenkonsum. Mehr als 30 Mal fuhr er mit zwei nicht angemeldeten Fahrzeugen mit gestohlenen Kennzeichen auf öffentlichen Straßen im westlichen Bodenseekreis, obwohl er noch nie einen Führerschein besessen hatte. Das sah das Gericht als erwiesen an.

Diebesgut im Wert von 11 000 Euro

Das Gericht verurteilte ihn auch für zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Markdorf und Salem-Mimmenhausen im Mai und im November 2017. In Markdorf wurde bei dem Einbruch Diebesgut im Wert von 11 000 Euro gestohlen. Im Mimmenhausen floh der Täter, nachdem er die 79-jährige Hausbesitzerin gegen 4 Uhr morgens im Bett überrascht hatte und die Frau lauthals um Hilfe rief. In den anderen Räumen waren alle Schränke durchwühlt worden. Der Schaden an zwei aufgebrochenen Kellertüren wurde auf 1400 Euro beziffert.

Traumatisches Erlebnis für Seniorin

Allein für die Tat in Salem verhängte das Gericht eineinhalb Jahre Haft, weil die Seniorin auch knapp ein Jahr nach dem Vorfall noch unter Schock steht. Sie berichtete, ihr ganzes Leben habe sich durch das traumatische Erlebnis verändert. "Ich habe nie Angst gehabt, jetzt habe ich Albträume." Der 32-Jährige hatte die Einbrüche vehement bestritten. Doch an einem Schraubenzieher, der in Mimmenhausen am Tatort zurückgelassen worden war, fand sich sein genetischer Fingerabdruck. Sein Handy war im fraglichen Zeitraum in der entsprechenden Funkzelle eingeloggt.

Drogentherapie begleitend zur Haftstrafe

Den Einbruch in Markdorf konnte das Gericht ihm aufgrund einer Zeugenaussage und der Tatsache nachweisen, dass Diebesgut in seiner Wohnung gefunden wurde. Diesen Einbruch beging der 32-Jährige nach Ansicht des Gerichts, als er selbst noch in Markdorf in einer Dachgeschosswohnung lebte. Ein Zeuge berichtete, der Angeklagte habe ihm anlässlich eines Blicks aus dem Fenster auf das Nachbarhaus gesagt: "Da war ich auch schon drin."

Weil die Drogensucht mit ursächlich für seine kriminellen Taten war, kann der 32-Jährige, der bereits seit fünf Monaten in Untersuchungshaft sitzt, nach der Verbüßung weiterer sechs Monate eine Drogentherapie antreten. Das Gericht ordnete neben der Strafe die Einziehung von 600 Euro Drogengeld an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

