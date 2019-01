Noch dauert es rund ein halbes Jahr, bis auf dem Marktplatz beim Open-Air-Festival wieder Künstler auf der Bühne stehen werden. Doch die Vorbereitungen für die zweite Auflage laufen bereits auf Hochtouren, wie Organisator Jens Neumann mitteilt. Gemeinsam mit dem Konstanzer Konzertveranstalter Dieter Bös hat Neumann die "Kultur Team Markdorf UG" gegründet, die die Veranstaltung ausrichtet und das finanzielle Risiko übernimmt.

"Wir waren uns in vielen Dingen sehr einig, auch was unsere Einstellung zur Musik betrifft und so haben wir uns für die weitere Zusammenarbeit entschieden", sagt Jens Neumann, zweiter Vorsitzender der Stadtkapelle, die die erste Open-Air-Veranstaltung 2018 zu ihrem 150-jährigen Jubiläum auf die Beine gestellt hatte.

Namika spielt am 4. Juli in Markdorf. | Bild: dpa

Nachdem im Dezember nach und nach die Künstler bekannt gegeben worden sind – es treten Status Quo, Seven, Howard Carpendale und Namika auf – sei der Vorverkauf laut Neumann sehr gut angelaufen.

Den Schwung und die positive Resonanz aus dem vergangenen Jahr habe man mitnehmen wollen – eine längere Open-Air-Pause von zwei, drei Jahren sei daher keine Überlegung gewesen, nachdem der Gemeinderat grünes Licht gegeben hatte. Bei der Programmgestaltung sei es wichtig gewesen, ein breites Publikum anzusprechen und auf musikalische Vielfalt zu setzen.

Der Schweizer Sänger Seven sei noch der unbekannteste, sagt Jens Neumann, der aber nur Positives über Seven, der vor zwei Jahren beim Kulturufer in Friedrichshafen aufgetreten ist, gehört habe. "Ich denke, dass ist ein sehr interessanter Musiker und wenn man sich darauf einlässt, wird das sicher ein großartiges Konzert", so Neumann.

Festival-Ticket für alle vier Konzerte

Was den Veranstaltern besonders wichtig sei, sei ein fairer Eintrittspreis. So ist beispielsweise das Status Quo-Konzert in Markdorf billiger als in anderen Städten. Im Angebot ist auch ein Festival-Ticket, das übertragbar ist und für alle vier Tage gilt.

Seven beim Kulturufer 2017 in Friedrichshafen. | Bild: Rüdiger Schall

Das Catering übernehmen wie im vergangenen Jahr Markdorfer Vereine. Der MV Ittendorf, die Stadtkapelle und die Historische Narrenzunft haben ihre Unterstützung zugesagt. "Das ist eine gute Möglichkeit, um die Vereinskasse aufzubessern", so Jens Neumann, der sich über viele freiwillige Helfer freuen kann.

Besondere Atmosphäre auf dem Marktplatz

"Es ist doch auch für die Besucher schön, wenn sie die Personen am Getränkestand kennen". Das mache die besondere Atmosphäre auf dem Marktplatz mit aus. Auch wird es die Pfandbecheraktion wieder geben, bei der die Besucher ihren Pfand spenden können. Der Erlös kommt Vereinen und Organisationen aus der Region zugute.

Jens Neumann | Bild: Nosswitz, Stefanie

Als Termin habe man sich auf das erste Juli-Wochenende geeignet. "Wir haben verschiedene Optionen geprüft. Aber es lässt sich im Sommer nie ein Datum finden, das nicht mit irgendwas kollidiert", sagt Neumann. Jetzt muss nur noch das Wetter wieder mitspielen.