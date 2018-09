von SK

Markdorf (jmh) Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans für das Gebiet des Gemeindeverbands Markdorf hat sich die Verbandsversammlung im Bürgersaal Wittenhofen befasst. Dem Verband gehören die Gemeinden Oberteuringen, Deggenhausertal, Bermatingen und Markdorf an. Thema war die in der Märzsitzung beschlossene Ausweisung von Mischflächen im Bereich Klosteröschle bei Bergheim sowie die Umnutzung der Sondergebietsfläche Oberfischbach am Schneider-Baumarkt in gewerbliche Baufläche. Da nach der Offenlage des Entwurfs keine Stellungnahmen eingegangen waren, fasste die Versammlung den Feststellungsbeschluss für die beiden Gebiete.

Der Flächennutzungsplan 2025 dient als ein vorbereitender Bauleitplan und legt die bauliche Nutzung für die gesamte Verbandsfläche fest. Hier ist die Bodennutzung für die geplante städtebauliche Entwicklung festgehalten. Der Flächennutzungsplan ist nicht abgeschlossen und wird daher stetig den voraussehbaren Bedürfnissen und Entwicklungen des Gemeindeverbands angepasst. Änderungen werden in Fortschreibungen festgehalten.

Elf weitere Gebiete abgelehnt

Ursprünglich waren elf weitere Gebiete für die dritte Änderung vorgesehen: zwei in Bermatingen, vier in Deggenhausertal, fünf in Oberteuringen und eines in Markdorf. Gegen diese Änderung waren jedoch negative Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden eingegangen.

Verband muss Bedarf an Wohnbauflächen für alle Gemeinden ermitteln

Insbesondere das Regierungspräsidium Tübingen forderte, den Wohnflächenbedarf in allen vier Gemeinden zu ermitteln. Dies soll in einer künftigen vierten Änderung des Flächennutzungsplans weiterverfolgt werden. Vor allem zur geplanten Wohnbaufläche im Bereich der Siechwiesen in Markdorf hatten Anwohner und Umweltschützer erhebliche Bedenken angemeldet.

