Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, dass die Stadt Gründungsmitglied des noch zu schaffenden Zweckverbands Breitband Bodenseekreis werden soll. Dieser Verband, an dem derzeit 17 Kommunen sowie der Landkreis Interesse bekundet haben, soll Anfang 2019 gegründet werden und in Betrieb gehen.

Schnelles Internet auch in Teilorten

In Markdorf und allen Teilorten soll möglichst zügig und schrittweise durch Glasfaserleitungen die Infrastruktur für schnelles Internet geschaffen werden. Denn schnelles Internet ist ein wesentlicher Standortfaktor – nicht nur für Unternehmen, sondern auch für private Nutzer.

Experte rät, zügig aktiv zu werden

Wie ein solcher Zweckverband funktioniert, hat Referent Ralf Witte dem Gemeinderat dargelegt. Witte ist mit dem Thema vertraut, er war maßgeblich am Aufbau eines Zweckverbands Breitband im Landkreis Ravensburg beteiligt. Zwar gebe es in Markdorf ein kompaktes Netz, doch Witte riet dringend, aktiv zu werden. Denn die vorhandene Versorgung basiere überwiegend auf Kupferleitungen, deren Kapazitäten bei intensiver Datennutzung schnell erreicht sind. "Glasfaser bietet hohe Bandbreiten, es gibt keine Hemmnisse beim Hochladen von großen Datenmengen", verdeutlichte Witte.

Fördermittel nur für Glasfaser

Außerdem gibt es laut Witte nur noch Fördermittel für den Ausbau von Glasfaser-Infrastrukturen. Nach den Förderrichtlinien des Landes zählt Markdorf zu sogenannten Randzonen um Verdichtungsräumen. Würde Markdorf alleine aktiv, gäbe es lediglich eine 50-prozentige Förderung. Ganz anders, sobald der Zweckverband Breitband Bodenseekreis gegründet ist: Dieser wird als ländlicher Raum gewertet, was einen 100-prozentigen Fördersatz bedeutet.

Anteilige Kostenabrechnung

Durch projektbezogene Zuordnung der Kosten an die jeweilige Kommune und den Landkreis sollten nach derzeitigen Schätzungen 80 Prozent des Gesamtaufwandes ausgeglichen werden können. Die restlichen 20 Prozent sollen auf die Verbandsmitglieder nach einem Umlageschlüssel abgerechnet werden. Als Basis dienen derzeit 17 Kommunen und der Landkreis mit rund 86 000 Einwohnern. In Rede steht derzeit eine Pauschale von 1,50 Euro pro Einwohner. Das würde für Markdorf (Basis 14 500 Einwohner) einen Umlagefinanzierungsanteil von knapp 22 Euro bedeuten.

Interessentenlage Laut Powerpoint-Präsentation, die am Dienstagabend im Gemeinderat Markdorf gezeigt wurde, haben am noch zu gründenden Zweckverband Breitband Bodenseekreis Interesse bekundet: Landkreis Bodenseekreis, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Eriskirch, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Langenargen, Markdorf, Meersburg, Neukirch, Oberteuringen, Owingen, Salem, Sipplingen, Stetten sowie Uhldingen-Mühlhofen.

Unter Vorbehalt: Immenstaad, Meckenbeuren und Tettnang.

Kein Interesse: Friedrichshafen, Kressbronn, Überlingen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein