In seiner letzten öffentlichen Sitzung bis auf unbestimmte Zeit hat der Gemeinderat am Dienstagabend noch eine Reihe von Beschlüssen gefasst, unter anderem zur geplanten Sanierung des Markdorfer Rathauses. Das Gremium vergab einstimmig die Fachplanerleistungen für die Leistungsphasen eins bis drei. Das sind die Grundlagenermittlung, die Vorplanung und die Entwurfsplanung. Der Kostenrahmen für die Sanierung des Gebäudes im Bestand soll sich auf rund vier bis fünf Millionen Euro belaufen. Diese Summe hatte das von der Stadt beauftragte Büro Lieb Architekten (Freudenstadt) im Herbst 2019 ermittelt und in der Oktober-Sitzung des Gemeinderates benannt.

Markdorf Markdorfer Rathaus bleibt an seinem Standort Das könnte Sie auch interessieren

Sanierung drängt wegen der Zuschüsse

In dieser Sitzung hatte der Rat auch mehrheitlich die energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses beschlossen – auch, um das Risiko zu vermeiden, bereits bewilligte oder zugesagte Fördergelder des Landes wieder zurückgeben zu müssen oder zu verlieren. 4,6 Millionen Euro wurden der Stadt vom Regierungspräsidium (RP) aus der Städtebauförderung des Landes bereitgestellt. 2,6 Millionen davon hat die Stadt bereits erhalten, für die Grunderwerbe des Bischofsschlosses und des „Adler“-Gebäudes.

Bürgermeister Georg Riedmann: „Zunächst geht es alleine um das Bestandsgebäude, danach erst um eine Beurteilung der weiteren Sanierungsschritte.“ | Bild: Fotodesign Singer

Anbau oder Erweiterungen sind noch Zukunftsmusik

Für die nun vergebenen ersten Aufträge beim Sanierungsvorhaben sei ausschließlich das bestehende Rathausgebäude Gegenstand der Planungen, so Bürgermeister Georg Riedmann. Zunächst gehe es alleine um das Bestandsgebäude, danach erst um eine Beurteilung der weiteren Sanierungsschritte. Ob man dann den aus dem einstigen Architektenwettbewerb vorgesehenen neuen Anbau anstrebe oder ob als Alternative auch eine Erweiterung der Verwaltung in andere bereits bestehende Gebäude wie den Ex-“Adler“ denkbar wäre, werde erst nach der Sanierung des Hauptgebäudes entschieden, so Riedmann.

Markdorf Sanierungen und Hoch- und Tiefbauprojekte: Hier investiert die Stadt Markdorf in diesem Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Ziel: Beseitigung der wesentlichen Mängel

Die Sanierung des Rathauses soll ausdrücklich die notwendigen Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten umfassen, daher auch der verhältnismäßig niedrige Kostenrahmen. Sanierungsziel sei die „Beseitigung der wesentlichen baulichen und funktionalen Mängel“, heißt es seitens der Verwaltung.