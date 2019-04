In Sachen Verkehrsentwicklung und Mobilitätskonzept gibt es noch einige Aufgaben zu bewältigen und Verbesserungen zu erreichen. Dies ist ein Fazit, das in jüngster Sitzung des Gemeinderates gezogen worden ist.

Abschlussbericht öffentlich abrufbar

Planer Dirk Kopperschläger vom beauftragten Unternehmen Brenner Bernard Ingenieure GmbH, präsentierte einen Abschlussbericht, der im Internetauftritt der Stadt Markdorf unter "Beratungsunterlagen Gemeinderat" und "Präsentation Mobilitätskonzept" öffentlich abrufbar ist.

Blaue Zone Teil des Verkehrskonzepts

Erstellt wurde ein Parkkonzept für die Innenstadt – daraus resultierte beispielsweise die Blaue Zone, die Parkdauer ist in jüngster Sitzung mittels Gemeinderatsbeschluss von zwei auf maximal drei Stunden erweitert worden. Des Weiteren ging und geht es um das Verbessern des barrierefreien Fußverkehrs sowie des Radverkehrs. Außerdem um eine städtebauliche Aufwertung des Bereichs Am Stadtgraben sowie des Marktplatzes und damit einhergehend das Leiten des Kraftfahrzeugverkehrs im Bereich der Kernstadt.

Weitere Parkplätze an Eisenbahnstraße

Noch im Sommer entstehen weitere Parkplätze westlich des Bahnhofsgebäudes. Und noch im Herbst soll die abknickende Vorfahrt im Bereich Bussenstraße/Am Stadtgraben bei der Stadthalle durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Im Bereich beim Latschebrunnen sollen die Ampeln weg und stattdessen ein beleuchteter Fußgängerüberweg verwirklicht werden. Dies hat der Gemeinderat in vorangegangener Sitzung beschlossen.

Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit

Barrierefreie Strecken für Fußgänger und Menschen mit Handicap wurden und werden erledigt, beispielsweise jüngst im Bereich entlang der Bahnhofstraße, bei der Einmündung zur Bundesstraße 33/Ravensburger Straße, beim Parkhaus Bischofsschloss und weiter entlang der Straße Am Stadtgraben in Richtung Kernstadt.

Umweltgruppe für Stadtbus

Susanne Deiters Wälischmiller befand namens der Umweltgruppe (UWG): "Fußgänger und Autofahrer sollen gleichberechtigt und alle zufrieden sein. Es liegen ganz viele kleine Aufgaben vor. Wenn diese abgearbeitet sind, wird es eine deutliche Verbesserung geben. Es freut uns, dass der ÖPNV ausgeweitet werden soll." Deiters Wälischmiller stellte namens der UWG einen Antrag auf Einrichtung eines Stadtbusses, der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt. Vorab soll es hierzu Untersuchungen geben, ohne dass erneut teure Gutachterkosten entstehen.

Voruntersuchungen für Stadtbus

Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, die Stadtverwaltung wolle dies mit vorhandenen "Bordmitteln" bewerkstelligen. Und nach Anregung von Stadtrat Jens Neumann (Freie Wähler) sollen bei einheimischen Busunternehmen Ideen/Vorschläge oder womöglich gar schon bestehende Konzepte abgefragt werden, über die in späteren Gemeinderatssitzungen beraten wird. Außerdem will die Stadtverwaltung Verbesserungen im ÖPNV erreichen. Beispielsweise soll die Schnellbuslinie 7373, Ravensburg – Konstanz, künftig im Stundentakt verfügbar sein. Details sollen laut Riedmann mit den Betreibern sowie mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium Tübingen geklärt werden.

Kein großer Wurf beim Stadtgraben

Stadtrat Simon Pfluger (CDU) erklärte, es sei gut, dass Aufgaben wie die Blaue Zone verwirklicht wurde sowie der Mini-Kreisel bei der Stadthalle entstehen wird. Leider sei der große Wurf im Bereich Stadtgraben nicht gelungen.

Vorschlag: Unterführung B 33 weg

Mit dem Vorschlag, die Unterführung unter der B 33 künftig durch einen Kreisverkehr zu ersetzen, was laut Planer Kopperschläger erstrebenswert sei, mochte sich der Gemeinderat nicht anfreunden. Denn der dortige Bereich sei verkehrlich hochfrequentiert. Stadtrat Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) kommentierte, es sei "sehr sportlich, eine Querung über die B 33 anzudenken, bei bis zu 26 000 Fahrzeugen pro Tag". Ohnehin stelle die B 33 eine Zäsur dar, dadurch sei der Radverkehr stark eingeschränkt. "Wir müssen was tun", sagte er. Es genüge nicht, bestehende Wege für Radfahrer und Fußgänger aufzuteilen, es müsse ein Konzept her.

Auf keine Gegenliebe stieß in jüngster Gemeinderatssitzung der Vorschlag von Planer Dirk Kopperschläger, künftig die Unterführung unter die B 33-Kreuzung (unser Bild) durch einen Kreisverkehr zu ersetzen. Vor allem, weil dort auch ein Teil des Schulwegs zum BZM oder in Richtung Kernstadt entlangführt. | Bild: Toni Ganter

Unterführung auch Schulweg

Auch Stadtrat Uwe Achilles (SPD) wandte sich gegen Kopperschlägers Idee: "Das kann ich nicht nachvollziehen. Derzeit ist die Unterführung der sicherste Weg, zumal dort auch der Schulweg entlang führt." Es sei wichtig, weitere Stellplatzangebote zu schaffen: "Wir wollen ja die Dauerparken in den Außenbereich bekommen." In Sachen ÖPNV gelte es, den Busverkehr im Zusammenhang mit übergeordneten Buslinien zu betrachten. Auch ein Stadtbuskonzept müsse mit den Angeboten anderer Linien abgestimmt werden.

Werbung für Parkhaus beim Bahnhof

Stadtrat Jens Neumann (Freie Wähler) warb erneut für den Vorschlag seiner Fraktion, beim Bahnhof ein Parkhaus mit Photovoltaik-Anlage zu verwirklichen. Dort könnten den Winter über beispielsweise Saisonstellplätze verfügbar gemacht und auch ein Fahrradparkhaus mit Lademöglichkeiten für E-Bikes eingerichtet werden.