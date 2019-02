Umweltgruppe: Große Veränderungen

Bei der Umweltgruppe zeichnen sich die größten Veränderungen ab. Drei Mitglieder lassen sich nicht mehr für den Gemeinderat aufstellen. Das sind Roland Hepting, Claudia Gratwohl und Benno Sandkühler. „Ich kandidiere nicht mehr, weil ich denke, dass neue Leute für frischen Wind sorgen können“, sagt Gratwohl, die zwei Legislaturperioden im Gremium saß. Für Roland Hepting ist nach 20 Jahren Schluss. Für den pensionierten Realschulrektor mangelt es an der Diskussionskultur, wenn er Vorschläge mache, würden diese gleich niedergebügelt werden. „Wie manches läuft, hat mir nicht mehr gefallen“, so Hepting. Auch seien die Probleme und Herausforderungen nicht weniger geworden.

Benno Sandkühler beendet sein politisches Ehrenamt aus beruflichen Gründen. „Der zeitliche Aufwand lässt sich nicht mehr mit meiner Arbeit vereinbaren“, sagt Sandkühler, der seinem Nachfolger viel Spaß wünscht. Er habe die Kommunalpolitik immer sehr ernst genommen und viele Erfahrungen sammeln können. Erneut kandidieren werden Susanne Deiters Wälischmiller, Christiane Oßwald, Andreas Schley und Johanna Bischofberger. Letztere sagt über ihre Motivation: „Ich fühle mich als Bürger verpflichtet, mich aktiv einzubringen. Gemeinwesen funktioniert nur, wenn man ein Ehrenamt übernimmt“.

CDU: Nur Hubert Roth hört auf

Bei der CDU hört nur Hubert Roth auf. Der Ortsversteher aus Riedheim zieht sich nach 30 Jahren aus der Kommunalpolitik zurück. Martina Koners-Kannegießer, Kerstin Mock, Simon Pfluger, Susanne Sträßle, Erich Wild und Alfons Viellieber stehen wieder auf der Kandidatenliste. Viellieber ist bereits seit 25 Jahren im Gemeinderat und möchte weiterhin die „tollen Themen“ begleiten. Auch Erich Wild hat nach 27 Jahren noch Freude an dieser „interessanten Tätigkeit“.

Für Kerstin Mock wäre es bei einer Wiederwahl die zweite Amtsperiode. „Es dauert einfach eine Zeit, bis man drin ist und sich eingearbeitet hat“, so Mock. Martina Koners-Kannegießer, seit 20 Jahre im Gemeinderat, betont, dass es ein hohes Gut sei, einen Gemeinderat und eine Bürgervertretung zu haben. "Wir sind keine Berufspolitiker, sondern ein Teil der Bürgerschaft", so die CDU-Stadträtin.

Freie Wähler: Die meisten kandidieren wieder

Thomas Braun, Arnold Holstein, Jens Neumann und Markus Heimgartner kandidieren wieder, Joachim Heilmaier tritt nach insgesamt sieben Jahren nicht mehr an. "Nicht immer überwiegt die Freude und der Spaß", sagt Holstein über die Tätigkeit. Der FW-Stadtrat ist in Markdorf aufgewachsen, lebt hier und ihm liegt die Stadt und ihre Entwicklung am Herzen. Thomas Braun ist es wichtig, dass es voran geht – nachdem hinsichtlich des Bischofschlosses einiges schief gelaufen sei.

Markus Heimgartner kandidiert erneut, um Themen, die man auf dem Weg gebracht hat, weiter zu begleiten. Das gleiche gilt für Jens Neumann. Sandra Steffelin wird nach eigener Aussage „veraussichtlich“ wieder kandidieren, da sie für die Stadt die beste Lösung finden möchte. Dietmar Bitzenhofer wollte sich zu seinen Plänen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern.

SPD: Alle drei Männer treten wieder an

Bei der SPD stehen Uwe Achilles, Wolfgang Zimmermann und Arnim Zumstein wieder zur Wahl. "Ich finde es toll, dass man sich ehrenamtlich einbringen und kommunalpolitisch die Stadt mitgestalten kann", sagt Achilles.