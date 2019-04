240 Jahre – und kein bisschen behäbig: Wolfgang Amadeus Mozarts Missa in C kommt schlank, kommt wendig, kommt munter-frisch daher. So hat sie Mozart komponiert. Und ohne Ballast, frei von üppigem Zierrat ist diese sogenannte Krönungsmesse auch am Ostersonntag in der St.-Nikolaus-Kirche erklungen. Wo sie Teil des Festgottesdienstes war. Gesungen vom Markdorfer Kirchenchor, dessen Leiter Johannes Tress auch das gleichfalls schlanke Orchester dirigierte.

Musik macht Unbequemlichkeit vergessen

Bequem sah das nicht aus. Der Kontrabass ins Eck geklemmt – zwischen dem heiligen Emmerich und einem schwebenden Barockengel. Zur Enge im Bereich neben dem Chorraum kam noch das Sitzen auf wackelig wirkenden sowie ungepolsterten Klappstühlen. Alle Unbequemlichkeit aber scheint vergessen, als die Musik anhebt.

Präzise tönt die Pauke zur ersten Silbe. Sie wird wiederholt, der Schlag aufs Fell genauso. „Kyrie eleyson“, Herr erbarme dich, singt der Chor. Nicht flehend, nicht jammernd, gänzlich unverzagt. Das Erbarmen ist gewiss. Schließlich ist Ostern. „Der Herr lebt!“, lautet die frohe Botschaft. Vikar Simon Dreher wird sie in seiner Predigt noch weiter erläutern. Das Leben heißt es fortan ohne Furcht zu führen – trotz aller Schrecknisse, die es Tag für Tag gibt. Es gibt Rettung – durch den „König des Friedens“.

Krönungsmesse munter und leicht

Könige, Kaiser gar waren freilich andere im Spiel, nicht jener des Himmels. Ihnen zur Ehre wurde Mozarts Missa wieder und wieder aufgeführt. Deshalb auch ihr Name: Als „Krönungsmesse“ hat sie der Komponist selbst nicht bezeichnet. Und Mozart wusste den durchaus vorhandenen Zug zum Erhabenen in seiner Messe hinter einer gewissen Munterkeit, ja Leichtigkeit zu verstecken, den majestätischen Pomp erst fürs zweite Hinhören ohrenfällig zu machen.

Holzbläser als Gegenpart zum Gesang

Auffällig: die vitalen Holzbläser, Oboen Fagotte – akzentsetzend das Blech, Posaunen, Trompeten und Hörner. Sie waren öfter das natürliche Gegenstück zu Ornella Lapadula (Sopran) und Daniela Weiss (Alt), zu Yusuke Matsumura (Bass) und Andreas Kienzler (Tenor). Sanft und luftig das "Agnus Dei" – und grandios, wie sich daraus ein Tutti samt Chor entwickelt hat. Den Kommentar dazu hat‘s im Anschluss gegeben: Händels „Halleluja“.