von Andreas Lang

Den Besuchern des Weihnachtskonzertes des Musikvereins Riedheim bot sich mit einem Blick auf die Bühne in Leimbach ein imposantes Bild. Dort übernahm die Gesamtjugendkapelle (GJK) Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen mit 70 Nachwuchsmusikern die Eröffnung. Im Anschluss folgte die aktive Riedheimer Musikkapelle mit 66 Musikanten. Nicht nur der Anblick der 136 Musiker war beeindruckend: Die beiden Musikkapellen glänzten an diesem Abend auch mit hervorragender musikalischer Leistung und ließen das zweistündige Programm wie im Fluge vergehen. Das Publikum bedankte sich am Ende bei beiden Musikkapellen für das gelungene Konzert mit einem lange anhaltenden Applaus und dem Wunsch nach weiteren Zugaben.

Fleißige Probenarbeit belohnt

Nicht nur den Musikern, auch dem neuen Vorsitzenden des Musikverein Riedheim, Edwin Gehweiler, war die Anspannung ein wenig anzusehen. Nach gut bestandener Feuertaufe beim zurückliegenden Pfingstmusikfest, galt es auch den musikalischen Höhepunkt der Musikkapelle zu bestehen. Doch auch diese Aufgabe meisterte der neue Vorsitzende souverän. Mit einem Vers über die Vielfalt der Musik folgte eine launige Begrüßungsansprache von Gehweiler, beides kam beim Publikum in der Mehrzweckhalle gut an.

Der Musikverein Riedheim unter der Leitung von Nicolas Köb verzauberte das Publikum beim Weihnachtskonzert mit fünf Musikstücken und zwei Zugaben. | Bild: Andreas Lang

Bühne frei für die „jungen Wilden“

Danach hieß es Bühne frei für die „jungen Wilden“ der GJK unter der Leitung von Martin Schmid. Mit den Werken „Power Surge“, „Cataluna“, „Music for Happiness“ und „The Greatest Showman“ spielten sich die Nachwuchsmusiker in die Herzen der Besucher. Gänsehaut pur gab es bei der Zugabe mit dem Stück „Colors of the Wind“, der Disney Titelmelodie von Pocahontas, gesungen von Anna Heigle. Die junge Sängerin und die Nachwuchsmusiker verschmolzen bei dieser Melodie zu einer wunderbaren Einheit. „Ihr habt in den vergangenen Monaten sehr hart geübt, seid fleißig und ehrgeizig gewesen, ich bin auf jeden einzelnen von euch sehr stolz“, sparte Dirigent Martin Schmid am Ende nicht mit Lob. Durch das Programm der GJK führten charmant Sarah Röck und Luise Otto.

Musikkapelle setzt sich hohe Messlatte

Die Musikkapelle Riedheim unter der Leitung von Nicolas Köb setzte die Messlatte ebenfalls hoch an. So beeindruckte das Ensemble mit den Werken „Flashing Winds“, „The New Village“, „The Lion King“, „Peter Maffay Medley“ und „Sweet Bells Fantasy“.

Viel Applaus zum Konzertende

Bereits bei der Ankündigung des Medleys von Peter Maffay gab es aus dem Publikums viele „Ahs“ und „Ohs“. Hätte es eine Tanzfläche gegeben, wäre diese spätestens bei den Darbietungen der Maffay-Melodien von vielen unter ihnen sicherlich gerne genutzt worden. Durch das Programm führten Julia Heimgartner und Larissa Waibel, die ihre Aufgaben bestens meisterten und den Gästen bei ihren Ansagen noch Hintergrundwissen über die Werke vermittelten. Das Publikum zeigte sich begeistert über die Musikauswahl im zweiten Programmteil und zollte auch dieser musikalischen Umsetzung seine Anerkennung mit einem großen Applaus für den Dirigenten Nicolas Köb und seine Musiker.