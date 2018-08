Markdorf (büj) Der Schachklub Markdorf hat am Sonntag zu seinem Sommerturnier eingeladen. Ein Wettkampf, der von den Freunden des Denksports am Brett mit den 64 Feldern jedes Jahr gern angenommen wird. Die Mannschaftssaison beginnt erst im Herbst, sodass das Schnellschachturnier eine willkommene Gelegenheit ist, sich mit anderen Spielern zu messen – und das in zeitlich begrenztem Rahmen. Denn am Nachmittag stand bereits fest, wer in den sieben Runden in der Stadthalle am besten abgeschnitten hatte.

Vergangenes Jahr war Dieter Knödler selbst der Turniersieger. Der Vorsitzende des Markdorfer Schachklubs war in den sieben Runden mit den besten Ergebnissen vom Brett aufgestanden. "Heute werde ich das wohl nicht schaffen", kündigte Dieter Knödler während der Mittagspause an. Seine Prognose leitet sich aus den hohen Temperaturen in der Stadthalle her. "Die machen mir wirklich zu schaffen", räumte der Schachklub-Vorsitzende ein. "Solche Hitze ist einfach ungünstig für den Denksport."

Die wenigsten Teilnehmer sind zum ersten Mal dabei

Wer tritt gegen wen an? Das wollen alle vor der ersten Runde wissen. | Bild: Jörg Büsche

Den 78 Teilnehmern war das nicht anzusehen – jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Wie stets drängten sie sich um die Blätter mit den ersten Spielerpaarungen, um herauszufinden, an welchem Tisch sie sitzen werden und ob ihnen ihr erster Gegner schon bekannt ist. Schließlich waren die Wenigsten zum ersten Mal zum Gehrenberg Schnellschach Open gekommen.

André Dreyer aus Stockernhausen-Frommern bei Balingen: "Das Gehrenberg Schnellschach Open gefällt mir, weil sich das Turnier auf einen Tag beschränkt und nicht ein ganzes Wochenende dauert." | Bild: BUESCHE,JOERG

Das gewohnte Bild auch bei der ersten Begegnungen: Spieler sitzen sich an den langen Tischreihen gegenüber. Die einen still, die anderen mit den Beinen wippend. Hier rauft sich einer die Haare. Dort hat einer seine Stirn in die Hand gestützt. Nur das Klacken der Schachuhren fehlt, seit der Markdorfer Klub beim Turnier im digitalen Zeitalter angekommen ist.

André Fischer aus Meckenbeuren: "Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal hier in Markdorf. Die Besonderheit beim Gehrenberg Schnellschach Open sind die fünf Sekunden Bedenkzeit, die jeder Spieler zusätzlich pro Zug bekommt." | Bild: BUESCHE,JOERG

Am Mittag hat Wolfgang Kalix aus Konstanz die ersten drei Runden hinter sich. Er ist nicht unzufrieden, aber: "Es ist noch zu früh, um was zu sagen." Die entscheidenden Partien stünden noch an. Auf jeden Fall aber sei er dankbar für das Turnier in Markdorf. In Zeiten, da immer weniger Klubs zu Wettkämpfen einladen, sei dies eine willkommene Gelegenheit zum Üben. Marc Regel vom Markdorfer Schachklub hat noch eine weitere Motivation teilzunehmen: "Mich reizt es immer noch, gegen richtige Menschen zu spielen, da steckt viel mehr Kreativität drin als beim Spiel gegen einen Schachcomputer."

Die Jüngste am Brett ist erst sechs Jahre alt

Zu den ganz jungen Talenten des Turniers gehörte die sechsjährige Francesca aus Österreich (rechts). | Bild: Jörg Büsche

Aber auch der Schachcomputer hat offensichtlich seine gute Seite. Das zeigt das Beispiel von Leopold. Der 12-Jährige aus Dornbirn "hat mit vier in einer Spielesammlung einen einzelnen Springer entdeckt", erklärt seine Mutter Claudia Wagner. Da niemand in der Familie Schach spielte, brachte er sich die Regeln per Computer bei. Er infizierte später seine heute sechs Jahre alte Schwester. Und beide rangieren in ihren jeweiligen Altersklassen ganz oben, berichtet Claudia Wagner.

Max Scherer, Georg Fröwis und Khaled Akhras sind zweiter, erster und dritter Sieger der Gehrenberg Schnellschach Open (von links). | Bild: Verein

Schnellschach Open Am 21. Schnellschachturnier des Markdorfer Schachklubs nahmen 78 Spieler teil. Nach sieben Runden à 20 Minuten stand Georg Fröwis als Sieger fest. Der Österreicher ist internationaler Meister. Er schlug Max Scherer aus Freiburg mit einem knappen Sechs-Punkte-Vorsprung. Rang drei belegte der Syrer Khaled Akhras. Bester Markdorfer Spieler war Dieter Knödler, der das Turnier vergangenes Jahr gewonnen hatte. Mit Preisen in weiteren Wertungskategorien gingen Thomas Feuer und Felix Seidel aus Markdorf nach Hause.

