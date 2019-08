von Kerstin Oettle

Sommer, Sonne, Sonnenschein – wer bleibt da schon gerne zuhause? Was allerdings rar werden könnte, sind die Schattenplätze. Aber man muss sie auch nicht immer nur unter dem Sonnenschirm im Eiscafé suchen. Begehbare Höhlen, rauschende Wasserfälle oder schattige Burganlagen hat Markdorf nicht in direkter Umgebung zu bieten, aber dennoch gibt es ein paar Plätze, an denen jeder Schattensuchende eine kleine Abwechslung zur Sonne finden kann.

Kirche St. Nikolaus mit Bibliothek

Kirchen sind immer kühle Orte und um außerhalb der Gottesdienste etwas merh Zeit darin zu verbringen, lädt beispielsweise das Innere der katholischen Kirche St. Nikolaus mit seiner frei zugänglichen Bibliothek zum Verweilen ein.

Die Kirchen der Regionen spenden Kühle im Inneren der Gemäuer. In der Markdorfer St. Nikolaus Kirche gibt es zu dem noch eine Bibliothek. | Bild: Oettle

Besondere Idylle am Weiher

Der Weiher gegenüber der Grundschule kann eine schattige Alternative sein. Die Bänke unter den vielen Weiden und Sitzgelegenheiten mit Blick aufs Wasser laden zum Verweilen in einer ganz besonderen Idylle ein.

Die Idylle pur genießen können Einheimische und Besucher auf einer der zahlreichen Bänke, im Schatten unter den Bäumen rund um den Weiher zwischen Waldhorn- und Pestalozzistraße in Markdorf. | Bild: Lang, Andreas

Besonderes Ambiente im Schlosshof

Wenn die Sonne dann tiefer steht, könnte an einem lauen Abend in der Jahresmitte etwas musikalische Unterhaltung in einem schönen schattigen Ambiente einen Spaziergang wert sein. Ziel ist ein Sommerkonzert, dass jeden Mittwoch bei freiem Eintritt im Hof des Bischofsschlosses stattfindet.. Für Bewirtung ist gesorgt. Das letzte diesjährige Konzert findet am Mittwoch, 11. September, statt.

Die Stadtkapelle Markdorf eröffnete im Mai die diesjährige Sommerkonzert-Reihe im Innenhof des Bischofschlosses. | Bild: Lang, Andreas

Picknick auf der Rotachinsel

Wer seine Köstlichkeiten lieber selber packt und loszieht, kann auf der Rotachinsel beim Grillplatz in Oberteuringen seinen Picknickkorb im Schatten plündern und verzehren. Die Hände kann man sich anschließend in der Rotach waschen, die an dieser Stelle ziemlich rauschend ist und für entsprechende Frische sorgt.

Die rauschende Rotach in Oberteuringen an der Rotachinsel, lässt dem Verweilenden die Frische des Wassers spüren und die Natur geniessen.

Premiumwanderwege in der Umgebung

Dank der guten Lage von Markdorf, eingebettet mitten in der Natur, wird jeder Wanderfreund, der auf der Suche nach kühleren Temperaturen ist, vor allem in den Wäldern rings um Markdorf, Oberteuringen oder Deggenhausertal fündig.

Der Trend des Wanderns auf ausgewiesenen und zertifizierten Wanderwegen, wie hier auf dem Premiumwanderweg „GuckinsLand“, ist ungebrochen. | Bild: Helga Stützenberger

Viele Premiumwanderwege in der Umgebung führen durch wunderschöne Landschaften und für ein erfrischendes Fußbad könnte beispielsweise der Rotach Tobel bei Benistobel den Wanderer zur Schattenrast einladen.

Leselust in der Bibliothek

Nicht jedem Sommerfreund ist nach viel Bewegung bei den Temperaturen, so kann die Bibliothek am BZM ein Ort der Ruhe, des Schattens und der Leselust sein. Die Bücherei bietet neben Büchern, Zeitschriften, DVDs und CDs auch eBooks über die Plattform „onleihe“ an. Wer etwas Zeit mitbringt und schon einmal in die eigene Bücher Auswahl reinschauen möchte, dem stehen in der Bibliothek gemütliche Leseecken zur Verfügung.

In und um Markdorf laden die Schmökerbänke mit den Bücherkisten zum Lesevergnügen im Freien ein. Bei der Touristinformation in Markdorf ist es ein origineller Strandkorb, rechts im Bild steht die Bücherkiste.

Wer nicht im Besitz eines Bibliotheksausweises oder ein Besucher der Stadt ist und trotzdem seiner Lust an Büchern nachgehen möchte, dem stehen die Schmökerbänke zur Verfügung. An schattigen Stellen in und um Markdorf stehen kostenfrei Bänke mit einer dazugehörigen Bücherkiste, um dem lesefreudigen Bücherwurm auch in der Stadt oder in der Natur die Möglichkeit des lesenden Verweilens zu bieten.

Biergärten laden zum Verweilen ein

Bei dem Gedanken oder dem Wort Sommer, ist meist der zweite Gedanke ein Eis oder ein kühles Getränk draußen unter einem Sonnenschirm oder unter schattenspenden Bäumen. Dazu laden Cafés und Biergärten ein, in denen es sich teilweise auch über Stunden aushalten lässt.

Der Biergarten des Wirtshauses am Gehrenberg bietet mit Platanen und Kastanien seinen Gästen den ersehnten Schatten. | Bild: unbekannt

Wer sein erfrischendes Getränk einmal in einem ganz anderen Ambiente genießen möchte, der hat am kommenden Wochenende beim Bermatinger Weinfest die Möglichkeit. Nur zu diesem Fest öffnet der historische Weinkeller vom Jägerhaus seine Türen, um den Besuchern ein gutes Tröpfchen zu kredenzen.

Ausstellungen und Ateliers

Die Stadtgalerie Markdorf, die Mühle in Oberteuringen oder Ateliers im Deggenhausertal lassen Kunstliebhaberherzen höherschlagen und für so manche Stunde eine gute Alternative zur prallen Sonne sein.

Vernissagebesucher vor einer Installation von To Helbig und Till Daus in der aktuellen Ausstellung in der Stadtgalerie. | Bild: Jörg Büsche

Bei genaueren Hinsehen hat der Sommer auch seine guten Schattenseiten, die so unterschiedlich sind wie die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen. Ein guter Mix wird nicht nur Wärme und Erfrischung bringen, sondern auch eine gelungene Abwechslung.