Das Leben nimmt in Tagen wie diesen einen deutlich ruhigeren Gang. Man bleibt zuhause, statt sich mit Freunden zu treffen, die (Hoch-)Schulen sind geschlossen, Homeoffice aktuell der bevorzugte Arbeitsplatz. Schulaufgaben werden täglich per E-Mail und Moodle erledigt. Nur der Hund besteht auf seine regelmäßigen Ausflüge. Und überhaupt scheint es, dass der ganze Weltenlauf weder die Tiere noch die austreibende Natur in ihrer schier überbordenden Frühlingslaune kümmert. Ganz unverblümt, als ob alles so wäre wie immer, sprießt, keimt und duftet es allerorts.

Mit Kindern und Hund in den Wald, das hilft gegen Langeweile

Und dennoch ist etwas anders, denn wenn das Tempo verlangsamt wird, hat man plötzlich Zeit, sich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, sich an ihnen zu erfreuen, sie zu pflücken, wie Blumen am Wegesrand. So mache ich mich an diesem sonnigen Nachmittag mit meinen Kindern samt Hund auf in den Wald, um in der Stille und vermeintlichen Einsamkeit nicht nur der allmählich einkehrenden Langeweile ein Schnippchen zu schlagen, sondern der Lage der Nation auch etwas Gutes abzugewinnen.

Vorsichtig wird jedes Bärlauch-Blättchen unter die Lupe genommen, bevor es in den Korb wandert. | Bild: Helga Stützenberger

Offenen Auges auf die Suche gehen, oder der Nase nach

Der Ort sei hier (sicherheitshalber) nicht verraten, um zu verhindern, dass sich die nun animierten Bärlauchpflücker an ein und derselben Stelle versammeln. Verraten sei aber, dass die unzähligen Bärlauchwiesen in Markdorfs Wäldern derzeit in so zartem wie leuchtendem Hellgrün weder übersehbar noch unauffindbar sind. Man muss sich nur einmal offenen Auges auf die Suche begeben. Oder einfach der Nase nach gehen.

„Eigentlich sollte man ihn morgens ernten, wenn die Blätter noch taufrisch sind“, sagt die Markdorfer Kräuterexpertin Sandra Deuter, die wir auf unserem Streifzug zufällig treffen. Aber auf jeden Fall, wenn die Sonne den Waldboden schon erwärmt hat, weil dann die Aromastoff-Konzentration und somit die Heilwirkung am höchsten ist.

Noch läuft man nicht Gefahr, Bärlauch mit giftigen Maiglöckchen zu verwechseln

Wie alles in der Natur zeigt sich auch der Bärlauch früher als in anderen Jahren. Deshalb ist Mitte März die Sorge, irrtümlicherweise die äußerst giftigen Maiglöckchen-Blätter zu erwischen, völlig unbegründet. „Auch mit den Blättern des giftigen Aronstabs könnte der Bärlauch verwechselt werden“, sagt Sandra Deuter. Aber nur theoretisch. Denn praktisch hat diese Pflanze ganz andere Ansprüche an ihren Standort.

Frühlingsfrisch, zartgrün glänzend und von der Sonne gewärmt: So entfaltet der Bärlauch sein ganzes Aroma, bevor er im Mai zu blühen beginnt. | Bild: Helga Stützenberger

Bärlauch wird antibiotische und pilztötende Wirkung nachgesagt

Auf die brennende Frage der jüngsten Tage, ob der populäre Waldknoblauch auch gegen das Coronavirus etwas ausrichten könne, hat Sandra Deuter keine Antwort. Aber darauf, ob dem Bärlauch eine ebenso große Heilwirkung zugeschrieben werden kann, wie anderen Zwiebelgewächsen, zu denen auch das grüne Kraut mit den lanzettförmigen Blättern zählt.

Sandra Deuter, Kräuterexpertin aus Markdorf: „Eigentlich sollte man Bärlauch morgens ernten, wenn die Blätter noch taufrisch sind.“ | Bild: Helga Stützenberger

„Auf jeden Fall enthält er Allicin, den Wirkstoff, der auch in der Zwiebel enthalten ist“, sagt Sandra Deuter. Und der hat eine antibiotische und pilztötende Wirkung. Zur Bekämpfung von Viren liegen aber keine wissenschaftlichen Beweise vor. „Bei Krankheiten legte man früher oftmals eine aufgeschnittene Zwiebel unters Bett“, sagt die Naturheilkundlerin. Sie selbst mache das gelegentlich noch heute. „Darin sammeln sich Bakterien“, sage man. Auch bei Mittelohrentzündungen fängen Zwiebelsäcken seit jeher Anwendung.

Ob Schafpudel Luis der scharfe Knoblauchgeruch in die Nase steigt oder die appetitanregende Wirkung des Bärlauchs ihre Wirkung zeigt, lässt sich nicht klären. | Bild: Helga Stützenberger

Zwiebeln sollten zur Zeit der Spanischen Grippe Viren von Menschen abhalten

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, zu Zeiten der Spanischen Grippe, wurden aufgeschnittene Zwiebeln im Haus verteilt, um die Viren vom Menschen abzuhalten. Aber das ist eine andere Geschichte und die Effizienz dieser Maßnahme bis heute nicht belegt. Vielleicht hilft es ja manchmal schon, an Dinge zu glauben und auf die Natur zu vertrauen. Aber eines ist Sandra Deuter noch wichtig: „Nie eine angeschnittene, im Kühlschrank aufbewahrte Zwiebel noch essen“, schickt sie eine ernste Mahnung hinterher. Denn darin sammelten sich tatsächlich viele Keime.

Apropos essen: Nach diesem so interessanten wie kurzweiligen Exkurs in die Natur machen wir uns mit unserem vollen Körbchen auf – und frisch ans Werk. Bärlauch-Pesto soll es werden. Bleibt nur zu hoffen, dass wir noch Nudeln im Haus haben...