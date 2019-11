Nun also „Schleuderkurs“ – so heißt das neue Buch von Christina Hupfer. Damit hat die Markdorferin bereits ihren vierten Roman vorgelegt. 2016 erschien „Götter, Gipfel und Gefahr“, es folgte „Nur eine winzige Spur“, dann „Miro – Flucht aus der Angst“.

„Ich schreibe auf allem, was mir in die Finger kommt“

Fragen, die sie öfter von Freunden und Bekannten gestellt bekomme, seien: „Woran arbeitest du gerade?“, „Wann gibt‘s dein nächstes Buch?“ Dabei ist Christina Hupfer keineswegs schreibfaul. „Ich schreibe auf allem, was mir in die Finger kommt“, erklärt sie.

Kein Rückzug ins stille Kämmerlein

Wer sich ihre Arbeit so vorstellt, wie es uns die Romantik ausgemalt hat – als behaglich anmutende Szene, in der der Schreibende im stillen Kämmerlein ernst grübelt – der liegt gänzlich falsch. Christina Hupfer hält ihre Gedanken auf dem Tablet fest, aber auch auf dem Smartphone. Weil sie ihre Geschichten eigentlich beständig weiterdenke, weiterentwickle, immer und überall. Da könne sie nicht warten, bis sie sich in eine ruhige Arbeitsatmosphäre zurückziehen kann, erzählt sie.

Roman besticht durch Lebendigkeit

Vielleicht ist das der Grund für die große Lebendigkeit ihrer Romane. Von der ersten Seite an begegnet dem Leser pralles Leben: „Das Rauschen des Verkehrs, die Gesprächsfetzen der vorbei Flanierenden, das Klingeln der Fahrräder und das Lachen von Schulkindern.“ Mit diesen Eindrücken beginnt „Schleuderkurs„.

Protagonistin findet Abgestürzten in den Bergen

Einmal mehr spielt der Zufall eine große Rolle. Pauline, mit der es das Schicksal derzeit wenig gut meint, bekommt noch zusätzliche Probleme. Als würden ihr ihre gerade scheiternde Beziehung und die täglichen Schwierigkeiten mit dem Chef nicht bereits vollends genügen. Ausgerechnet bei einem Betriebsausflug ins Gebirge stößt sie auf einen Abgestürzten – das Opfer eines Verbrechens, wie sich bald herausstellt.

„Wie eine richtige Räuberpistole“

Alles klinge „wie eine richtige Räuberpistole“, heißt es im Buch. Tatsächlich mangelt es der Autorin keineswegs an Fantasie. Sie beherrscht die Kunst, Handlungen zu entwickeln, inzwischen meisterlich. Und wie immer nimmt sie ihre Leser nicht nur auf einen „Schleuderkurs“ der Gefahren mit, sondern ebenso der Gefühlslagen.

Christin Hupfer, Schleuderkurs. Roman, 227 Seiten, 9,99 Euro