Beim Möggenweiler Wasserhochbehälter sind drei Bäume gefällt worden, seltene Exemplare des Mammutbaums (Sequoiadendron giganteum). Die stattlichen, weit über 20 Meter hohen Bäume waren zum Teil vertrocknet. Damit waren sie zu einer Gefahrenquelle geworden, denn abgestorbene Äste drohten auf Spaziergänger zu fallen. Wie Stadtförster Jörn Burger nun erklärte, war die Stadt dringend gefordert, ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

Forstamtsleiter: „An diesen Bäumen hängen viele Erinnerungen“

Leicht sei den Mitarbeitern des städtischen Forstamts der Griff zur Säge nicht gefallen. „An diesen Bäumen hängen viele Erinnerungen“, erklärte Bernhard Brutsch. Erinnerungen an Familienausflüge, an schöne Nachmittage im Schatten der Riesenbäume. Es seien jedoch keineswegs nur seine persönlichen Erlebnisse, die ihm auf dem Areal des Wasserhochbehälters in den Sinn kommen. Hier war Anfang des vergangenen Jahrhunderts ein besonderer Ort entstanden.

Das Alter des gefällten Baumes ist gut zu erkennen – es beträgt laut Anzahl seiner Jahresringe 120 Jahre. | Bild: Jörg Büsche

1904 weihten Markdorfer ihre neue stählerne Musterleitung ein

Mit dem prunkvoll durch Plastiken, Medaillons, Kandelaber-Pfosten verzierten Technikbau hatten die Markdorfer 1904 nicht nur den Stolz auf ihre neue „Musterleitung“ aus stählernen Röhren ausgedrückt, sondern gewissermaßen dem Anbruch einer neuen, deutlich besser mit Wasser versorgten Zeit ein Denkmal setzen wollen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Neben dem Portal des Hochreservoirs wurden Lebensbäume gepflanzt. Angelegt wurde auch ein „stimmungsvolles Arrangement aus Kunstfelssteinen und Schilfgräsern“, wie Michael Goer vom Landesdenkmalamt in seinem Aufsatz über den Möggenweiler Hochbehälter geschrieben hat.

Männerchor feierte hier viele Jahre seine Waldfeste

So sei ein Ort voller Natursymbolik entstanden. Die Markdorfer wussten die Atmosphäre dort zu schätzen. So feierte etwa der Markdorfer Männerchor beim Hochbehälter viele Jahre seine Waldfeste.

Aus einem der vorsorglich in Mannshöhe abgesägten Stämme ließe sich noch eine Skulptur fertigen. | Bild: Jörg Büsche

Aus einem Stamm könnte noch eine Skulptur geschaffen werden

Damit nicht zusammen mit den Riesenmammuts auch die Erinnerung an diese Periode verloren geht, planen die Forstmitarbeiter, einen der mächtigen Baumstümpfe als Skulptur zu gestalten. Die Säge war deshalb ein Stück weiter oben angesetzt worden. Ob ein noch verbliebener Mammutbaum stehen bleiben kann, ist derzeit noch ungewiss.