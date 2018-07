Uns allen ist klar, dass es Frieden, dass es Sicherheit und Wohlergehen für die Bürger in nun 28 Staaten nicht umsonst geben kann. Schon gar nicht, wenn sich dieser Staatenverbund anschickt, soziale Ungerechtigkeiten abzubauen. Und mag der wirtschaftliche Vorteil der gefallenen Grenzen auch noch so offensichtlich sein, ebenso klar liegt, dass die angestrebte Solidarität innerhalb Europas auch ihren Preis hat.

Doch soll von dem hier gar nicht die Rede sein. Hier soll es um einen ganz anderen Preis gehen. Jenem Preis, den wir Europäer nicht aus dem Geldbeutel, sondern im Kopf zahlen. Es ist nämlich keineswegs leicht, mit Europa Schritt zu halten. Europapolitik ist so vielschichtig wie unübersichtlich. Wer sie verstehen will, muss sich mühen. Und das liegt in Zeiten des grassierenden Populismus so gar nicht im Trend.

Umso dankbarer dürfen wir sein, wenn Diskussionsrunden wie Ernst Arneggers "I mein halt" uns an die Vorteile eines funktionierenden Europas, an die Chancen und Möglichkeiten erinnern. Und auch daran, dass sich das Verstehenwollen und die Geduld mit Brüssel lohnt.

