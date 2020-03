Weder die Kälte noch der Regen scheinen ihm etwas anhaben zu können. So wie Gerhard Lippner lächelt, wirkt er gefeit gegen Schmuddelwetter, aber auch andere Widrigkeiten. Man kann es kaum anders sagen: Der Schafzüchter und Käser aus Taisersdorf macht einen überaus zufriedenen, ja glücklichen Eindruck.

80 Prozent der Milch für die Lämmer, 20 für die Käserei

Warum das so ist, zeigt sich bald. Denn in der Auslage seines Marktstands ist das Angebot an Schafsmilch-Produkten weniger üppig als sonst. „Wir haben gerade Frühjahrslämmer bekommen“, berichtet Gerhard Lippner aus dem Stall, „da brauchen die Schafe ihre Milch für ihren Nachwuchs.“ Für die Käseproduktion heißt es deshalb, deutlich kürzer zu treten. Gut 80 Prozent der Milch gehen an den Nachwuchs, 20 Prozent bleiben für die Käserei.

Feldsalat mit Schafskäse Zutaten: 200 g Feldsalat, 1 Zwiebel, 150 g Champignons, 1 rote Paprikaschote, 10 Kirschtomaten, 1 Knoblauchzehe, 2 EL Weißweinessig, 1 TL Senf, Pfeffer, Salz, ein wenig Zucker, Zitronensaft, 150 g Schafskäse. Zubereitung: Salat reinigen, trocknen, Zwiebel in Ringe, Pilze in Scheiben schneiden, Paprika würfeln, Kirschtomaten halbieren. Knoblauch hacken, mit Gewürzen in den Zitronensaft rühren und mit Olivenöl verquirlen. Zum Schluss den Salat mit Käsebröckchen bestreuen. Je nach Geschmack Thymian und Basilikum, eventuell auch Oliven hinzu.

Verstärkt ausgereiftere Käsesorten im Angebot

Im Angebot sind deshalb weniger die ganz frischen Käse aus Schafsmilch, sondern jene der etwas ausgereifteren Art. Zum Beispiel der schmackhafte Barbarossa mit seiner für ihn typischen Weißschimmelnote – oder der durchaus pikante, gleichzeitig aber cremige St. Markus. „Der orientiert sich an französischen Vorbildern“, erklärt der Käser aus dem Aachtal.

Schafzüchter hat Freude an seinen 64 Lämmern

64 Frühjahrslämmchen haben in den vergangenen Wochen bei den Lippners in Taisersdorf das Licht der Welt erblickt. „So viel neues Leben macht richtig Spaß“, erklärt der Schafzüchter. Die Lämmchen hellen nachhaltig die Stimmung auf. Kein Wunder also, wenn die jungen Tiere in unserer Kultur sehr viel positiven Symbolcharakter besitzen.