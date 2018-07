Markdorf (büj) Bevor der Kreis Ende September beim Regierungspräsidium Tübingen einen Förderantrag für die Sanierung des Schulgebäudes Markdorfer Bildungszentrum (BZM) stellen wird, hat Harald Betting, Leiter des Bau- und Liegenschaftsamts des Bodenseekreises, im Kreistagsausschuss "Umwelt und Technik" den Planungsstand für die Sanierung vorgestellt.

Neue Fachräume für Naturwissenschaft und Kunst

Nach den Vorgesprächen mit den beiden Schulleitungen, mit Lehrern, Schülern und Eltern zur künftigen Gestaltung sollen die Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht im Erdgeschoss grundlegend saniert werden. Ebenfalls betroffen sind die Räume für den Kunstunterricht.

Anbau für Ganztagsbereich

Um den Ganztagsbereich zu stärken, wird im Westen des Schulgebäudes ein Anbau erstellt. Auch der Küchenbereich der vorhandenen Mensa soll komplett überplant werden. Hier müsse man die Arbeitsabläufe optimieren, erklärte Betting, damit eine "vernünftige Grundlage für den künftigen Caterer" entstehe.

Mensa wird derzeit nur wenig genutzt

In diesem Zusammenhang wies Betting darauf hin, dass dort derzeit lediglich 70 Essen ausgegeben würden, was weit unter dem Landesdurchschnitt von 15 Prozent der Gesamtschülerzahl liege. Derzeit besuchen 1800 Kinder und Jugendliche das BZM, das wären 270 Essen pro Tag.

Speisesaal künftig auch Aula

Der neue Speisesaal wird gleichzeitig die Aula sein und je nach Bestuhlung 400 Menschen Platz bieten. Wegfallen werden die Lehrküche der Werkrealschule sowie deren Handarbeitsräume, wenn diese Schulart in drei Jahren ausläuft. So könne die Mensa-Küche, bei der es sich laut Betting um eine Verteilerküche handeln wird, im Gebäude weiter nach Norden verschoben werden.

Stadt Markdorf finanziert Sanierung mit

Überhaupt sind erhebliche Veränderungen geplant: Die Spielestation wandert ins Erdgeschoss; im Obergeschoss entsteht eine Lichtöffnung, sodass das Gebäude einen Atrium-Charakter haben wird; in den Fluren werden Sitznischen platziert; statt eines dominierenden Haupteingangs wird es zwei Eingänge geben; die Außenfassaden werden wieder geöffnet; es entsteht ein überdachter Pausenbereich; die Treppe zur Sporthalle wird erweitert und mit Sitzgelegenheit versehen. All dies sei in enger Absprache mit der Stadt Markdorf geplant, die die Sanierung mitfinanziert. Im Ausschuss für Umwelt und Technik fanden die Planungen für die Baumaßnahme, die von Juli 2019 bis Ende 2021 dauern wird, viel Anklang.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein