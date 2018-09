Markdorf vor 2 Stunden

Gasflasche auf Balkon explodiert: Dachstuhlbrand in der Markdorfer Altstadt

In Markdorfer Altstadt ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wegen einer explodierten Gasflasche der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 100 000 bis 150 000 Euro.