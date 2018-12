Markdorf vor 5 Stunden

Fußgänger wird von Auto erfasst und verletzt

Mit schweren Verletzungen musste laut Polizei ein 51-jähriger Fußgänger am Mittwoch gegen 20 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Ensisheimer Straße in Markdorf ins Krankenhaus gebracht werden.