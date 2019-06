Dass Kompositionen von Mozart, Lehár und Paganini in einem Konzert erklingen, ist selten, aber keineswegs ungewöhnlich. Durchaus ungewöhlich ist es, wenn obendrein Astor Piazzolla oder der „Blue Bossa“ von Kenny Dorham auf dem Programm stehen. Tönt das doch überaus jazzig. Am ungewöhnlichsten indes ist etwas ganz anderes beim jüngsten Erwachsenen-Podium der Markdorfer Musikschule. Nämlich der Mut, mit dem sich die erwachsenen Schüler vor ihr Publikum stellen. Zum Teil haben sie ihn sogar schon mehrfach bewiesen. Einige Gesichter sind dem regelmäßigen Besucher schon von früheren Konzerten des Erwachsenen-Podiums her vertraut.

Bekannte Gesichter beim Erwachsenen-Podium

Zum Beispiel Peter Degenhart. Er begleitete Sonja Schumacher und Frauke Beck auf der Gitarre. Auch sie hat schon bei früheren Erwachsenen-Podien mitgesungen. Dieses Mal trug sie Gary Bolstads „Heute hier, morgen dort“ und das „Vilja-Lied“ von Franz Lehár vor. Beides verlangte Leichtigkeit, Lebendigkeit, Lehárs Lied forderte zudem in der Schlusspassage sehr in den Höhen. Was Degenhart souverän begleitete.

Aufgetreten sind Schüler der beiden Geigenlehrerinnen Wanda Maria Beer und Andrea Diersch sowie Gesangsschüler von Anuschka Schoepe, die Frank Mayer und Hannah-Marie Härle am Klavier begleitete. Bei anderen Auftritten übernahm Andrea Kahlo-Ringendahl diesen Part, ebenso bei Sonja Schumacher (Viola).

Brave Bandits mischen Publikum auf

Saxofon-Lehrer Florian Loebermann hingegen hat seinen Schüler Hartmut Brodbek nicht im eigentlichen Sinne begleitet. Denn beide sind Mitglieder der Band Brave Bandits, jenes Jazz-Septetts, das sich regelmäßig im Musikschul-Probenraum im Gehrenbergzentrum trifft. Zu dem neben Loebermann – hier in der Rolle des Percussionisten – auch Andrea Diersch und Theresia Weber, zwei ausgebildete Violinistinnen im klassischen Fach, Margret Wosnitzka (Vibraphon), Matthew Price (E-Bass), Fabio Kopf (Piano) sowie eben Lobermanns Saxofon-Schüler Hartmut Brodbek gehören.

Die Brave Bandits mischten das Publikum mit ihrem Jazz regelrecht auf. Sie boten den besten Beweis für Andrea Dierschs Hinweis aufs Musizierenlernen in fortgeschrittenem Alter: „Es ist nie zu spät – aber allerhöchste Zeit.“