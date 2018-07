von Angelina Sortino

Bei 102 Schülern der Realschule des Bildungszentrums war die Freude groß, als sie auf ihrer Abschlussfeier in der Stadthalle endlich ihre Zeugnisse entgegennehmen durften. "Heute seid ihr alle schick und schön herausgeputzt und ihr habt die Mittlere Reif," freute sich Konrektorin Marianne Licciardi-Haberbosch in ihrer Rede, die sie gemeinsam mit Rektorin Veronika Elflein hielt. Auf den Begriff Mittlere Reife gingen die beiden in dieser Rede genauer ein. "Die Schule hat nicht nur versucht, euch Wissen zu vermitteln, sondern auch das Ziel, euch dabei zu unterstützen, verantwortungsbewusste junge Erwachsene zu werden," erklärte die Rektorin.

Jahrgang mit herausragenden Leistungen

Für ihre Zukunft sind die Schüler nun selbst verantwortlich und viele wissen bereits, wie sie zumindest in den nächsten Jahren aussehen soll. Über siebzig Prozent der Schüler streben einen höheren Bildungsabschluss an. Der Rest wird eine Ausbildung oder ein Praktikum beginnen. Damit ihnen für diese Zukunft alle Türen offen stehen, haben die Schüler sich bei ihren Prüfungen sehr angestrengt und tolle Leistungen erzielt. "Über die Hälfte der Schüler erhalten heute Abend für ihre Noten eine Belobigung oder sogar einen Preis" lobte Veronika Elflein ihre Absolventen. Für eine Belobigung ist ein Notendurchschnitt von 2,4 und besser nötig. Einen Preis erhielten alle Schüler, die einen Notendurchschnitt von 1,9 und besser erreicht hatten. Sie durften sich ihre Urkunde persönlich auf der Bühne bei Veronika Elflein abholen und ernteten dafür viel Applaus von Eltern, Lehrern und ihren Geschwistern.

Viele der Absolventen haben einen Preis für ihre guten Leistungen erhalten. Ihr Notendurschnitt betrug 1,9 oder besser. | Bild: Angelina Sortino

Zwei der Preisträger erhielten noch eine weitere Auszeichnung für ihr großes Engagement im eigenen oder in den Klassenzimmern der Pestalozzi Schule. Sarah Röck und Philipp Wegmann freuten sich sichtlich über ihren Sozialpreis.

Den Sozialpreis bekamen Philipp Wegmann und Sarah Röck für vorbildliches Verhalten. | Bild: Angelina Sortino

Jahrgangsbeste wurde Hanna Schumacher, die ihren Abschlus mit der Traumnote 1,2 geschafft hatte.

Hanna Schumacher wurde Jahrgangsbeste. Sie erreichte mit 1,2 den besten Notendurschnitt aller Absolventen des Bildungszentrums. | Bild: Angelina Sortino

In der Schülerrede, die sehr charmant von Maurice Budde und Markus Haas vorgetragen wurde, ließen die beiden ihre Schulzeit noch einmal Revue passieren. Außerdem bedankten sich die Schüler bei ihren Eltern und Lehrern, die sie in der ganzen Zeit begleitet und unterstützt hatten. Sie schlossen mit dem Fazit: "Jetzt genießen wir den Abend, wir haben uns das echt verdient."

Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgten Sanne van der Linde, die ein Musikstück am Flügel zum Besten gab sowie Philipp Wegmann und Niklas Daerr am Schlagzeug. Sheila Takacs und Sophia Nagel überzeugten mit ihrem Gesang.

Rektorin hofft auf ein Wiedersehen

Die Abschlussfeier ist nicht nur der Beginn eines neuen Lebensabschnittes, sondern bedeutet für die Schüler auch das Ende der Zeit am Bildungszentrum. Veronika Elflein betonte bei ihrer Verabschiedung, sie hoffe, dass einige Schüler dennoch ab und an den Weg zurück an ihre alte Schule finden würden. "Der Weihnachtsbasar würde sich da zum Beispiel sehr gut eignen," sagte die Rektorin lächelnd. Die Schüler waren sich ebenfalls sicher, dass sie zumindest Teile ihrer Schule sehr ins Herz geschlossen haben. "Ich werde vor allem meine Klassenkameraden und das nette Umfeld vermissen," sagte Absolvent Fabio Bianchino etwas wehmütig.

Dennoch sind alle froh, die Prüfungen und den Stress hinter sich lassen zu können. "Das Abschlussjahr war schon anstrengend. Vor allem vor der Matheprüfung hatte ich Angst," so die 16-jährige Leanne Perrins."Auch ich fand die Prüfungen echt stressig. Heute Abend feiern wir, dass wir es geschafft haben," ergänzte Markus Haas.

Das sind die Absolventen: 10 a: Gamze Alptekin, Leon Bock, Franziska Büchele, Stefanie Büchele, Felix Dengler, Tammo Eberle, Michelle Feiner, Luca Gburek, Leonard Grupp, Raphael Hager, Mara Hold, Johannes Hummel, Michelle Iljin, Marco Jaeger, Markus Marchel, Annika Maucher, Nico Nagel, Sophia Nagel, Oliver Obermaier, Laura Parton, Jessica Philipp, Leon Schrandt, Selina Schreiber, Hanna Schumacher, Sven Senft, Fabian Sessinghaus, Jasmina Stern, Dennis Wagner

Gamze Alptekin, Leon Bock, Franziska Büchele, Stefanie Büchele, Felix Dengler, Tammo Eberle, Michelle Feiner, Luca Gburek, Leonard Grupp, Raphael Hager, Mara Hold, Johannes Hummel, Michelle Iljin, Marco Jaeger, Markus Marchel, Annika Maucher, Nico Nagel, Sophia Nagel, Oliver Obermaier, Laura Parton, Jessica Philipp, Leon Schrandt, Selina Schreiber, Hanna Schumacher, Sven Senft, Fabian Sessinghaus, Jasmina Stern, Dennis Wagner 10 b: Sarah Beckert, Fabio Bianchino, Luca Brugger, Niklas Daerr, Leon Ermann, Dominik Genthe, Lukas Haas, Fabian Heberle, Jessica Heina, Eileen Hüther, Jessica Hüther, Evelyn Jesser, Alexander Kies, Alessia Mazzitelli, Sina Meier, Angelina Nehrke, Anna Nouri, Leanne Perris, Maribel Sancho-Schweitzer, Marco Strauß, Miriam Stolecki, Gabriel Stromm, Lukas Wellner

Sarah Beckert, Fabio Bianchino, Luca Brugger, Niklas Daerr, Leon Ermann, Dominik Genthe, Lukas Haas, Fabian Heberle, Jessica Heina, Eileen Hüther, Jessica Hüther, Evelyn Jesser, Alexander Kies, Alessia Mazzitelli, Sina Meier, Angelina Nehrke, Anna Nouri, Leanne Perris, Maribel Sancho-Schweitzer, Marco Strauß, Miriam Stolecki, Gabriel Stromm, Lukas Wellner 10 c : Leon Andiel, Nikola Bakogias, Carina Benzing, Lika Breidze, Celine Bändle, Jamina Dett, Laura-Maria Di Fiore, Niklas Hafen, Jessica Hog, Elias Hummel, Maik Konrad, Gabriele Maniscalco, Theresa Miez, Lenny Molnar, Giuseppe Nesci, Dawina Nölle, Anastasia Pronin, Sarah Röck, Aileen Rössler, Katharina Rößler, Luca Seubert, Sanne van der Linde, Nick Wagner, Magnus Ziegler

: Leon Andiel, Nikola Bakogias, Carina Benzing, Lika Breidze, Celine Bändle, Jamina Dett, Laura-Maria Di Fiore, Niklas Hafen, Jessica Hog, Elias Hummel, Maik Konrad, Gabriele Maniscalco, Theresa Miez, Lenny Molnar, Giuseppe Nesci, Dawina Nölle, Anastasia Pronin, Sarah Röck, Aileen Rössler, Katharina Rößler, Luca Seubert, Sanne van der Linde, Nick Wagner, Magnus Ziegler 10 d: Sören Berlinger, Vanessa Brutsch, Maurice Budde, Franziska David, Sharon Gentile, Markus Haas, Lea Hain, Alexander Huber, Finn-Luis Klauß, Marco Klimpel, Nils-Max Kowald, Natalie Kucharz, Simon Kühl, Leonadro Mahler, Rebecca Mayer, Michelle Mikulic, Victoria Niekra, Lea Obermaier, Florian Rist, Jana Rößler, Alina Schefner, Lili Schillinger, Shelia Takacs, Philipp Wegmann, Oliver Winkler, Selin Yaz, Shameran Youkhanna

Sören Berlinger, Vanessa Brutsch, Maurice Budde, Franziska David, Sharon Gentile, Markus Haas, Lea Hain, Alexander Huber, Finn-Luis Klauß, Marco Klimpel, Nils-Max Kowald, Natalie Kucharz, Simon Kühl, Leonadro Mahler, Rebecca Mayer, Michelle Mikulic, Victoria Niekra, Lea Obermaier, Florian Rist, Jana Rößler, Alina Schefner, Lili Schillinger, Shelia Takacs, Philipp Wegmann, Oliver Winkler, Selin Yaz, Shameran Youkhanna Jahrgangsbeste: Hanna Schumacher

