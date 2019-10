von Christiane Keutner

Markdorf – Bei der Sendung „Bares für Rares“ ist es sehr beliebt und jetzt auch in Markdorf bei der Trachtengruppe: Sie sucht altes Spielzeug für eine Ausstellung während der Adventszeit im Dosch-Haus. „Es sollte frühestens von 1950 und gerne älter sein“, sagt Vorsitzender Richard Gratwohl. Im Gegensatz zur Antiquitäten-Sendung sollen die Stücke jedoch nicht erworben, sondern nur geliehen und rund vier Wochen lang gezeigt werden. Die Ausstellung wird beaufsichtigt, etliche Schätzchen aus alter Zeit werden unter Glas gelegt oder der direkte Zugang abgesperrt, sodass sie unversehrt zurückgegeben werden können.

Die Marienfiguren in der Pfarrkirche will die Trachtengruppe neu einkleiden lassen. | Bild: Christiane Keutner

„Gerne wüssten wir auch die Geschichte vom eigenen Erleben dazu“, so Richard Gratwohl: Ob Puppe oder Eisenbahn vererbt worden sind, ob man damit selbst gespielt hat oder ob die weihnachtliche Gabe gar mehrmals verschenkt wurde? Das war früher, als die meisten Familien arm waren, üblich. Das war auch der Anstoß für die Ausstellung. „Da wurde für die Puppe ein neues Kleid genäht, Kaufläden neu gestrichen oder mit der aufgeribbelten Wolle ein neuer Pulli gestrickt.

Markdorf Alles muss raus: Letzter Ausverkauf im liebgewonnenen Markdorfer Dosch-Haus Das könnte Sie auch interessieren

„Ein Geschenk war etwas Wertvolles und Besonderes, weil die Leute früher eben nicht viel besaßen und es nichts im Überfluss gab wie heute“, so Richard Gratwohl. Zudem wurde aus dieser Not heraus viel selbst gemacht: Davon zeugen Kasperlepuppen von der Jahrhundertwende (1900), die ein Vater geschnitzt und die eine Mutter mit Kleidern versehen hat, sowie eine Ritterburg, ebenfalls aus dieser Zeit, die einer Markdorfer Familie gehört und die der Uropa dem Opa gebastelt hat. Einmal mit frischer Farbe versehen, wurde sie aufgewertet und neu verschenkt; Nachhaltigkeit im besten Sinn. „Es macht nichts, wenn die Sachen bespielt sind. Man darf ruhig sehen, dass das Spielzeug geliebt wurde“, so Gratwohl.

Das könnte Sie auch interessieren

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Über Spenden würde sich die Trachtengruppe freuen, denn damit sollen zwei Marienfiguren in der Kirche renoviert werden. Die eine stammt aus der nicht mehr existierenden Kapelle aus Allerheiligen, dem letzten Ort vor dem Gehrenbergturm, die andere vermutlich aus einem Kloster. Die etwa 1,20 Meter großen Figuren sollen wieder original in barocker Manier eingekleidet werden. Bisher sind sie mit einem Vorhangstoff umhüllt.

Markdorf Naturschutz am Hexenturm: Nistplätze für Mauersegler Das könnte Sie auch interessieren

Rund 6000 Euro wird das Vorhaben voraussichtlich kosten. Restauratorin Michaela Vogel hatte bei der Ausstellung von Madonnenfiguren in der Stadtgalerie beim Stadtjubiläum darauf verwiesen, dass die Marienfiguren liederlich gekleidet seien und war mit Pfarrer Uli Hund einer Meinung, dass sie wieder barock, mit handgeknüpfter Perücke, ausgestattet werden sollten, um ihnen wieder die Würde und Originalität zu verleihen, die ihnen zustehe, berichtet der Vorsitzende.

Spielzeug-Annahme Zwei Möglichkeiten: Das Spielzeug wird die Trachtengruppe am Freitag, 1. November (Allerheiligen), von 16 bis 17 Uhr im Dosch-Haus, Marktstraße 15, in Markdorf annehmen. Alternativ kann man es auch dem Vorsitzenden Richard Gratwohl bis Freitag, 8. November im Geschäft (Frisör im Hinterhof, Winzergasse 1) vorbeibringen. Öffnungszeiten: Die Ausstellung beginnt am ersten Advent, 1. Dezember, und ist bis Weihnachten zu folgenden Zeiten geöffnet: an den Donnerstagen von 8 bis 12 Uhr, an den Samstagen von 10 bis 14 Uhr und an den Sonntagen von 14 bis 17 Uhr sowie während des Weihnachtsmarkts vom 6. bis 8. Dezember. (keu)

Er ist sich sicher, dass die Trachtengruppe beides schafft: Das Aufbringen der Summe mit mehreren Aktionen und die Restaurierung. Für Letzteres ist schon ein Restaurator gefunden worden: Jürgen Hohl, der in Weingarten in der Nähe der Basilika ein Museum mit sehr alten klösterlichen Gewändern und Klosterarbeiten hat. Er kennt auch Klöpplerinnen und einen Mann, der mit Goldfäden klöppeln kann und verfügt über einen Vorrat an sehr alten Stoffen.