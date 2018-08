Markdorf vor 23 Minuten

Für Olivenmann Darius Kharazi gehört Zaziki unbedingt zum Grillen dazu

Feinkosthändler Darius Kharazi rät den Kunden an seinem Stand auf dem Wochenmarkt in Markdorf derzeit ganz unbedingt und dringend zum Grillen – egal wo, egal was. Aber bitte mit Zaziki! Das ist für den selbsternannten Olivenmann beim Grillen unverzichtbar, wie er in der Serie "Blick auf den Marktstand" erzählt.