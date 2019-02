Kartoffelauflauf mit Schafskäse empfiehlt Nathaly Calvet, Feinkost-Händlerin aus Langenargen, die mit ihrem Wagen auf dem Markdorfer Wochenmarkt steht. Zum Schafskäse nimmt sie schwarze Oliven. „Aber ohne Stein“, erklärt Nathaly Calvet. Schließlich kommen noch getrocknete Tomaten hinzu, bevor der Schafskäse in kleine Stücke zerbröselt und auf die gekochten Kartoffeln gestreut wird. Die möglichst kleinen Kartoffeln dürfen ruhig ihr Schale behalten. Dass der Schafskäse am besten mit Kräutern aus der Provence belegt ist, versteht sich von selbst, so wie das Ausstreichen der Auflaufform mit gutem Olivenöl. Dabei hat Calvet das Rezept durchaus nicht aus ihrer französischen Heimat. „Mir hat es eine Kundin hier auf dem Wochenmarkt empfohlen. Wie lange die Form in den Ofen muss? „Das mache ich nach Gespür“, erklärt Nathaly Calvet.

Doch zu den Tomaten: Die trocknet die Feinkost-Händlerin selber. „Sie kommen aus Italien“, erklärt sie. Ihr Auswahlkriterium sei schlicht. „Beim Großhändler bestehe ich darauf, dass ich nur die besten Tomaten bekomme.“ Und der habe sich mit den Ansprüchen seiner Kundin abgefunden. Warum Nathaly Calvert bei den rund-roten Nachtschattengewächsen südamerikanischen Ursprungs so überaus wählerisch ist, grundsätzlich nur beste Bio-Qualität nimmt, wird klar, wenn sie ihre Gründe erläutert: „Für ein Kilogramm getrockneter Tomaten brauche ich die zehnfache Menge frischer Tomaten.“ Irgendwelche Rückstände könne sie bei einer solchen Konzentration nicht gebrauchen.