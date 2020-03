Bärlauch-Pesto

200 g Bärlauch

80 g Mandeln, 20 g Pinienkerne, 50 g Walnüsse

(Anmerkung: Wir haben ausschließlich die im Herbst „gehamsterten“ Walnüsse genutzt, welche mir auf meiner täglichen Hunderunde verschwenderisch vor die Füße gefallen waren)

500 ml Olivenöl

100 g Pecorino oder Parmesan

Salz, Pfeffer

evtl. einige Blättchen Basilikum

Bärlauchblätter waschen und trockentupfen, anschließend grob hacken und in eine Rührschüssel oder einen großen Topf geben. Kernemischung dazugeben. Öl aufgießen. Mit dem Pürierstab fein pürieren. Käse reiben und gut untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort in Gläser abfüllen und mit Olivenöl bedecken.

Abgefüllt in hübsche Gläser ist das Pesto auch ein nettes Geschenk für liebe Nachbarn. | Bild: Helga Stützenberger

Schnelle Soße zu Spargel

1/2 Bund Schnittlauch

1/2 Bund Bärlauch

2 frische Eigelb

300 g Hüttenkäse

150 ml Öl

Salz, Pfeffer

Schnittlauch und Bärlauch waschen und trockenschütteln. Schnittlauch in Röllchen, Bärlauch in feine Streifen schneiden. Eigelb, Hüttenkäse und Kräuter in einem hohen Rührgefäß mit dem Stabmixer pürieren. Öl in dünnem Strahl zugießen. So lange weiterrühren, bis sich alles zu einer cremigen Soße verbunden hat.

Bärlauch, etwas Basilikum, Walnüsse, Parmesan und Olivenöl. Mehr benötigt es nicht, für ein wunderbares Bärlauch-Pesto. | Bild: Helga Stützenberger

Bärlauch-Senf-Butter

125 g weiche Butter

10 Blätter Bärlauch

1/2 Bund glatte Petersilie

1 TL Senfsaat

Salz, Pfeffer

Butter mit dem Schneebesen des Handrührgerätes schaumig schlagen. Bärlauch waschen, trockenschleudern und die Stiele entfernen. Petersilie waschen, Blätter abzupfen und hacken. Senfsaat in einem Mörser grob zerstoßen. Bärlauch, Petersilie, Senfsaat und Butter mit einem Pürierstab pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Bärlauch-Süppchen

100 g Bärlauch

5 Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Liter Gemüsebrühe (evtl. einen Teil durch Weißwein ersetzen)

50 ml Sahne

Salz, Pfeffer

2 EL Butter

Zwiebel schälen und würfeln, Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Zwiebel in einer Pfanne mit der Butter anschwitzen. Mit Brühe aufgießen und Kartoffeln sowie Bärlauch beifügen, dabei vier Blätter Bärlauch für die Garnitur zurückbehalten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und langsam köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Suppe pürieren, Sahne unterrühren. Nochmals kurz aufkochen lassen und mit dem Bärlauch garniert servieren.



Bärlauch-Salz

500 g grobes Salz

100 g Bärlauch

Bärlauch in grobe Stücke zerkleinern, dann mit dem Salz in den Mixer geben. Gut durchmixen, Paste auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen. Im Ofen etwa drei bis vier Stunden bei etwa 60 Grad trocknen. Wenn alles trocken ist, in eine Gewürzmühle geben oder in Gläser abfüllen. Am Besten dunkel stellen, da sonst die herrlich grüne Farbe schnell verblasst.